Программы для Android » Образование » Тесты, проверка знаний » Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для Android
Битва Гениев: Викторина онлайн для Android

Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для AndroidОписание   Скачать Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (70,48 Мб) Скриншоты Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Битва Гениев: Викторина онлайн - отличная образовательная викторина с элементами RPG. Играйте с друзьями онлайн и отвечайте на десятки тысяч увлекательных вопросов на различную тематику (Спорт, Искусство, География, Наука, История).

Также не стоит забывать развивать навыки своего персонажа и усиливать их с помощью более чем 150 предметов. Развивайте своего героя, получайте уровни, прокачивайте навыки и соревнуйтесь с другими игроками со всего мира!

Особенности приложения:

  • Возможность играть с друзьями онлайн.
  • Десятки тысяч увлекательных вопросов на различную тематику.
  • Возможность выбрать одного из 15 исторических персонажей, которые изменили мир.
  • Прокачка навыков своего персонажа и возможность усиливать их с помощью более чем 150 предметов.
  • Уникальный игровой баланс, при котором физик и поэт могут сражаться на равных.
  • Таблица лидеров.
  • Встроенный игровой чат.
Скриншоты Битва Гениев: Викторина онлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Онлайн клиенты
ТОП-сегодня раздела "Тесты, проверка знаний"
 

Орфография русского языка 1.8 для Android

Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой форме проверить свои знания орфографии русского языка, а также улучшить

Тест на профориентацию 1.0.2 для Android

Тест на профориентацию - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой психологический тест, пройдя который Вы получите краткий анализ

Тест IQ 3.7.6 для Android

Тест IQ - проверьте свои интеллектуальные способности с помощью графического набора логических тестов

Тесты для девушек 1.0.3 для Android

Тесты для девушек - приложение для Android, которое содержит набор различных тестов, позволяющих на основе простых вопросов получить ответ по интересующей вас теме

Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для Android

Раскройте свою гениальность в этой уникальной мобильной онлайн-битве эрудитов со всего мира. Присутствует огромное количество вопросов из разных областей науки,

Тест Сколько у Вас будет детей 1.2.2 для Android

Тест Сколько у Вас будет детей - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой психологический тест, пройдя который, Вы можете

скачать Adguard

Отзывы о программе Битва Гениев: Викторина онлайн

Admin

Отзывов о программе Битва Гениев: Викторина онлайн 3.2.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 