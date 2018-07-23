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Fruit Master для Android

Fruit Master 1.0.1 для Android

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Описание Fruit Master 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Fruit Master 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (36,74 Мб) Скриншоты Fruit Master 1.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Fruit Master 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fruit Master 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Fruit Master – увлекательный таймкиллер от студии Ketchapp, по геймплею сильно напоминающий популярную игру Fruit Ninja. Игроку необходимо нарезать фрукты для коктейля, причем инструментом для этого служат метательные ножи и сюрикэны.

Поражайте вращающиеся фрукты, демонстрируя меткость и точность бросков. Чем больше разрежете фруктов за один раз, тем больше баллов получите. Для завершения уровня необходимо собрать 3 коктейля. Причем промахиваться не стоит, ведь каждый неточный бросок отправляет вас проходить уровень сначала.

За заработанные баллы можно разблокировать новые орудия шинковки фруктов, различные виды сюрикенов, ножей и всего что может летать и резать. Проверьте свои силы! Сможете ли вы пройти все 100 уровней?

Скриншоты Fruit Master:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Fruit Master отмечена редакцией SoftPortal.com
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