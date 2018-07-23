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Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Последний Блокпост 2.1.8 для Android
Последний Блокпост – враги вломились на ваши земли и сокрушили всех союзников. Вы последняя надежда и защитник родины, способный остановить орды нечисти. Защищайте
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Настоящие Тайны Океана - отличная реализация старой советской портативной электронной игры "Электроника ИМ-03. Тайны океана" для Android, в которой необходимо помочь
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Plants vs Zombies 2.5 для Android
Plants vs Zombies — защитите себя и свое жилище от злобных зомби. В этом вам помогут растения с уникальными возможностями. Некоторые из них умеет стрелять, другие