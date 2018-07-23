Fruit Master – увлекательный таймкиллер от студии Ketchapp, по геймплею сильно напоминающий популярную игру Fruit Ninja. Игроку необходимо нарезать фрукты для коктейля, причем инструментом для этого служат метательные ножи и сюрикэны.

Поражайте вращающиеся фрукты, демонстрируя меткость и точность бросков. Чем больше разрежете фруктов за один раз, тем больше баллов получите. Для завершения уровня необходимо собрать 3 коктейля. Причем промахиваться не стоит, ведь каждый неточный бросок отправляет вас проходить уровень сначала.

За заработанные баллы можно разблокировать новые орудия шинковки фруктов, различные виды сюрикенов, ножей и всего что может летать и резать. Проверьте свои силы! Сможете ли вы пройти все 100 уровней?