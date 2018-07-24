WeightWar для Android

WeightWar 2.8.32 для Android

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Описание WeightWar 2.8.32 для AndroidОписание   Скачать WeightWar 2.8.32 для AndroidСКАЧАТЬ (5,31 Мб) Скриншоты WeightWar 2.8.32 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика WeightWar 2.8.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о WeightWar 2.8.32 для AndroidОтзывы (0)  
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WeightWar - бесплатное приложение, которое помогает пользователю систематически следить за своим весом и диетой. Программа поможет избавиться от лишнего веса, ежедневно записывая ваш вес.

Присутствуют разнообразные наглядные графики и статистика изменения веса. Имеется функция контроля ежедневной деятельности, такие как "физическая активность" и "питье", влияющих на вес.

Основные возможности приложения:

  • Ежедневный учет вашего веса и управление диетой.
  • Возможность задать желаемый вес.
  • Возможность быстро определить прогресс на пути к вашей цели.
  • Имеется функция уведомления.
  • Установка напоминаний для ввода вашего веса и диеты.
  • Функция контроля повседневной деятельности.
  • Отображение параметров ИМТ (индекс массы тела), БУМ (Базовый уровень метаболизма) вашего тела.
  • Статистические данные и диаграммы (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).
  • И многое другое.
Скриншоты WeightWar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе WeightWar

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