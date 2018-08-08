My.Keenetic для Android

My.Keenetic 49 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание My.Keenetic 49 для AndroidОписание   Скачать My.Keenetic 49 для AndroidСКАЧАТЬ (7,86 Мб) Скриншоты My.Keenetic 49 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика My.Keenetic 49 для AndroidСтатистика   Отзывы о My.Keenetic 49 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

My.Keenetic - мобильное приложение для быстрой настройки и управления интернет-центрами Keenetic, с помощью которого можно быстро и легко настроить подключение к Интернету, при необходимости обновить микропрограмму интернет-центра и перенастроить параметры Wi-Fi.

Приложение позволяет также узнать состояние и текущую скорость интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все подключенные к интернет-центру домашние устройства (при необходимости можно ограничить скорость или полностью запретить доступ в Интернет), пробросить необходимые порты, задать профиль контентной фильтрации Yandex.DNS или SkyDNS и  многое другое.

Особенности приложения:

  • Управление основными настройками и встроенными сервисами интернет-центров Keenetic.
  • Удаленное управление интернет-центром.
  • Ограничение скорости на устройствах.
  • Модуль управления встроенным клиентом Transmission.
  • Wake on Lan.
  • Отображение звонков для DECT станции.
  • И многое другое.
Скриншоты My.Keenetic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
ТОП-сегодня раздела "Удаленное управление"
 

Приват24 5.20.01 для Android

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте

Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android

Avast Anti-Theft – потерянное Android-устройство перестанет быть слишком большой проблемой при установке этого отслеживающего приложения. С помощью GPS и других

ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android

ASUS Remote Link – управляйте компьютером по Wi-Fi или Bluetooth с помощью своего Android-устройства. Учтите, что для работы утилиты ее необходимо установить на ПК и

TeamViewer QuickSupport 13.2.9303 для Android

TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного устройства с настольного компьютера Windows или Mac

MobileGo 7.5.4.4779 для Android

MobileGo – очистка и оптимизация устройства от лишних файлов, занимающих оперативную или встроенную флеш-память. Позволяет обмениваться файлами с другими

Smart TV Remote 3.7.1 для Android

Smart TV Remote – проделав несложную процедуру установки и настройки приложения, вы превратите свое Android-устройство в универсальный пульт дистанционного

скачать Adguard

Отзывы о программе My.Keenetic

Admin

Отзывов о программе My.Keenetic 49 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 