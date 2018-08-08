Приват24 5.20.01 для Android
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте
Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android
Avast Anti-Theft – потерянное Android-устройство перестанет быть слишком большой проблемой при установке этого отслеживающего приложения. С помощью GPS и других
ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android
ASUS Remote Link – управляйте компьютером по Wi-Fi или Bluetooth с помощью своего Android-устройства. Учтите, что для работы утилиты ее необходимо установить на ПК и
TeamViewer QuickSupport 13.2.9303 для Android
TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного устройства с настольного компьютера Windows или Mac
MobileGo 7.5.4.4779 для Android
MobileGo – очистка и оптимизация устройства от лишних файлов, занимающих оперативную или встроенную флеш-память. Позволяет обмениваться файлами с другими
Smart TV Remote 3.7.1 для Android
Smart TV Remote – проделав несложную процедуру установки и настройки приложения, вы превратите свое Android-устройство в универсальный пульт дистанционного