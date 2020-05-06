AirMirrror - простое, быстрое и надежное в употреблении приложение, которое позволяет осуществлять дистанционное управление различными устройствами на базе Android.

Программа дает возможность пользователю играть на Android-смартфонах и планшетах с удаленных устройств, осуществлять мониторинг в режиме реального времени, путем подключения к камере удаленного устройства, а также может служить инструментом удаленного доступа.

Для того, чтобы пользоваться приложением необходимо установить его на устройства, которыми вы будете управлять. После этого войдите в систему под одним аккаунтом.

На управляемом устройстве должен быть открыт ROOT-доступ, а также установлен AirDroid.