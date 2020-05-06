Smart TV Remote 3.9.4 для Android
Smart TV Remote – проделав несложную процедуру установки и настройки приложения, вы превратите свое Android-устройство в универсальный пульт дистанционного
AnyDesk 5.4.0 для Android
Бесплатный инструмент, который позволяет получить удалённый доступ к рабочему столу компьютера со смартфона или планшета. Удаленное управление защищено с помощью
ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android
ASUS Remote Link – управляйте компьютером по Wi-Fi или Bluetooth с помощью своего Android-устройства. Учтите, что для работы утилиты ее необходимо установить на ПК и
Google Home 2.13.50.15 для Android
Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Google Home позволяет управлять воспроизведением музыки и видео с доступных устройств, настраивать
GoPro App 6.10 для Android
GoPro App – установите себе на девайс помощника для управления камерой GoPro. С его помощью вы сможете просматривать снимки, создавать клипов и делиться ими в
Приват24 5.26.03 для Android
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте