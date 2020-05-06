AirMirror для Android

AirMirror 1.0.5.7 для Android

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Описание AirMirror 1.0.5.7 для AndroidОписание   Скачать AirMirror 1.0.5.7 для AndroidСКАЧАТЬ (34,76 Мб) Скриншоты AirMirror 1.0.5.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика AirMirror 1.0.5.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о AirMirror 1.0.5.7 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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AirMirrror - простое, быстрое и надежное в употреблении приложение, которое позволяет осуществлять дистанционное управление различными устройствами на базе Android.

Программа дает возможность пользователю играть на Android-смартфонах и планшетах с удаленных устройств, осуществлять мониторинг в режиме реального времени, путем подключения к камере удаленного устройства, а также может служить инструментом удаленного доступа.

Для того, чтобы пользоваться приложением необходимо установить его на устройства, которыми вы будете управлять. После этого войдите в систему под одним аккаунтом.

На управляемом устройстве должен быть открыт ROOT-доступ, а также установлен AirDroid.

AirMirror
AirMirror
AirMirror
AirMirror
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 879
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе AirMirror

Галина про AirMirror 1.0.1.0 для Android [20-11-2018]

Не могу установить программу, не понимаю как рут права сделать, непонятно написано в инструкции. помогите))
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