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Козёл на 4 карты для Android

Козёл на 4 карты 1.6 для Android

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Описание Козёл на 4 карты 1.6 для AndroidОписание   Скачать Козёл на 4 карты 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (13,26 Мб) Скриншоты Козёл на 4 карты 1.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Козёл на 4 карты 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Козёл на 4 карты 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Козёл на 4 карты - вариация популярной карточной игры «Козёл», уникальная в первую очередь, особыми дворовыми правилами. Для игры не требуется интернет, но при его наличии игрок получает рейтинг.

В игре принимают участие 2 команды по 2 человека. Сдающий перемешивает колоду карт и начинает раздачу с игрока, следующего за ним по часовой стрелке. Таким образом, себе сдающий сдаёт в последнюю очередь. Каждому сдаётся по 4 карты. После того, как сдающий раздал каждому по 4 карты, он показывает случайную карту из середины колоды, объявляя козырь до конца текущей игры. Суть игры заключается в розыгрыше «взяток». Игрок, которому принадлежит очередь хода, открывает взятку, путём «захода» с одной или нескольких карт одной масти. Очередь хода переходит к следующему игроку (по часовой стрелке), который должен либо «побить» взятку, либо «скинуть» соответствующее число карт.

Каждая карта должна быть больше предыдущих карт по старшинству. Старшинство карт одной масти определяется следующим образом: 6, 7, 8, 9, Валет, Дама, Король, 10, Туз. Карта козырной масти старше любой карты другой масти. Две карты разных мастей (не козырные) не могут сравниваться.

Если в колоде больше нет карт и все взятки разыграны, игра считается оконченной. Игроки приступают к подсчёту очков, набранных взятками. Если команда набирает 61 или больше очков, то она считается победившей в данной игре. Если команда в течении нескольких игр получает 12 очков поражения, то партия (серия игр) считается оконченной.

Скриншоты Козёл на 4 карты:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКарточные
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