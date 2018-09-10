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Mobizen Live Stream to YouTube для Android

Mobizen Live Stream to YouTube 1.2.0.13 для Android

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Описание Mobizen Live Stream to YouTube 1.2.0.13 для AndroidОписание   Скачать Mobizen Live Stream to YouTube 1.2.0.13 для AndroidСКАЧАТЬ (17,01 Мб) Скриншоты Mobizen Live Stream to YouTube 1.2.0.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mobizen Live Stream to YouTube 1.2.0.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mobizen Live Stream to YouTube 1.2.0.13 для AndroidОтзывы (0)  
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Mobizen Live Stream to YouTube - очень простой и удобный в использовании инструмент для стриминга на YouTube со своего мобильного Android-устройства.

Особенности:

  • Онлайн-трансляции любой мобильных игры через Мобильный телеэкране на YouTube.
  • Возможность вести видеоблог через Live камеру.
  • Общение со своими зрителями в режиме реального времени.
  • Трансляция с людьми по всему миру!
  • Поддержка фронтальной и тыльной камеры.
  • Приватный режим стриминга только для ваших близких друзей.
  • Full HD 1080p и 60 кадров в секунду.
  • Возможность включить/выключить FaceCam во время трансляции.
Скриншоты Mobizen Live Stream to YouTube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Mobizen Live Stream to YouTube

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