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Walkr: Fitness Space Adventure для Android

Walkr: Fitness Space Adventure 4.5.9.0 для Android

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Описание Walkr: Fitness Space Adventure 4.5.9.0 для AndroidОписание   Скачать Walkr: Fitness Space Adventure 4.5.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (96,46 Мб) Скриншоты Walkr: Fitness Space Adventure 4.5.9.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Walkr: Fitness Space Adventure 4.5.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Walkr: Fitness Space Adventure 4.5.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Walkr: Fitness Space Adventure — увлекательная игра, которая придется по душе всем кто любит вести активный образ жизни и обожает прогулки по городу. Помогите небольшому космическому кораблю исследовать огромную вселенную, используя вашу энергию для открытия новых планет. Чем больше шагов вы пройдете, тем дальше пролетит космический корабль, и тем дальше вы сможете исследовать вселенную.

Каждый ваш шаг будет преобразован в энергию, необходимую для открытия планет, создания космической еды, открытия редких элементов и исследования неограниченного количества миров. Постройте свою собственную галактику и посетите галактики своих друзей. Доступно более 50 планет для исследования и 30 неповторимых достижений.

Особенности приложения:

  • более 30 целей, которые помогут сформировать полезные привычки;
  • возможность построить собственную галактику, открыть новые миры и исследовать просторы космоса;
  • помогайте милым и забавным существам из разных уголков вселенной добраться домой;
  • большое количество космических кораблей (ракета, шаттл, звездолет и др.);
  • доступно множество занятий: исследование новых существ, метеоритов, астероидов и комет, колонизация целых звездных систем и планет;
  • возможность пригласить друзей на роль второго пилота и получайте дополнительную энергию от прогулок;
  • присоединяйтесь к флоту или другим капитанам, чтобы получить еще больше ценных наград;
  • делитесь энергией с друзьями и разблокируйте удивительные миры;
  • соревнуйтесь с друзьями в Лиге кометы или Галактической лиге и развивайтесь вместе.
Скриншоты Walkr: Fitness Space Adventure:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - другое
 Программа Walkr: Fitness Space Adventure отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Walkr: Fitness Space Adventure

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