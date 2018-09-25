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Снайпер Арена для Android

Снайпер Арена 0.9.9 для Android

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Описание Снайпер Арена 0.9.9 для AndroidОписание   Скачать Снайпер Арена 0.9.9 для AndroidСКАЧАТЬ (78,48 Мб) Скриншоты Снайпер Арена 0.9.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Снайпер Арена 0.9.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Снайпер Арена 0.9.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Снайпер Арена - снайперский 3D-симулятор для Android, благодаря которому можно почувствовать себя самым настоящим "ангелом смерти". Присутствует возможность участвовать в снайперских дуэлях, взводных боях и других режимах, например захват территорий или один против всех.

Чтобы не ударить в грязь лицом, сражаясь с лучшими стрелками со всего мира, необходимо улучшать характеристики своей винтовки, использовать современную военную амуницию (дроны, тепловизоры и пр.) и камуфляж. На пути к элите будут открываться новые более смертоносные винтовки, состоящие на вооружении в лучших армиях мира. Докажи всем что ты лучший стрелок, сражаясь с сильнейшими снайперами мира!

Ключевые особенности:

  • Три режима online боя - один против всех, командный бой, захват территорий. Брось вызов другим игрокам, вступай в отряд или создай свой!
  • Мультиплеер: до 8 реальных соперников на карте.
  • Максимально удобное управление.
  • Реалистичное 3д оружие: совершенствуй свои навыки стрельбы и попади в цель из лучших снайперских винтовок мира, настоящие звуки оружия.
  • Живописные боевые локации: Блокпост в горах, Старая таможня, Деревня в горах и американская военная база
  • Уникальная система рейтинга людей и детальная статистика, более 60 званий снайпера: от Рекрута до Фантома
  • Огромное количество апгрейдов и улучшений
  • Общий игровой сервер для всех платформ
  • Живое общение по сети: отрядный и общий чат
Скриншоты Снайпер Арена:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЭкшен и 3D
 Программа Снайпер Арена отмечена редакцией SoftPortal.com
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