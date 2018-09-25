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Into the Dead 2 для Android

Into the Dead 2 1.13.0 для Android

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Описание Into the Dead 2 1.13.0 для AndroidОписание   Скачать Into the Dead 2 1.13.0 для AndroidСКАЧАТЬ (32,51 Мб) Скриншоты Into the Dead 2 1.13.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Into the Dead 2 1.13.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Into the Dead 2 1.13.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Into the Dead 2 - продолжение динамичного раннера на тему зомби-апокалипсиса. Помогите главному герою пробиться сквозь бесконечные орды ходячих мертвецов и спасти его семью.

Доступен обширный арсенал убойного оружия (от классической бензопилы и дробовика до ручного пулемета) и разнообразные подручные средства для выживания. Крошите, косите и истребляйте нежить, вставшую у вас на пути! Сколько вы продержитесь в мире, где никто не может чувствовать себя в безопасности?

Основные возможности:

  • Динамичный сюжет с нелинейной концовкой – 7 напряженных глав, 60 этапов и сотни испытаний.
  • Мощное оружие и перки, улучшающие боеприпасы.
  • Разнообразный игровой процесс: используйте армейские огневые точки, убивайте зомби с крыш автомобилей, пускайте в ход клинковое оружие или рискните преследовать зомби пешком.
  • Множество атмосферных локаций, начиная с нефтяных месторождений и военных баз и заканчивая туристическими лагерями и деревнями.
  • Меняйте тактику, чтобы бороться с разными разновидностями зомби, включая бронированных и бегающих зомби.
  • Ежедневные и особые игровые события.
  • Верные четвероногие помощники, которые не подпустят зомби и защитят вас на открытом месте.
Скриншоты Into the Dead 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
 Программа Into the Dead 2 отмечена редакцией SoftPortal.com
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