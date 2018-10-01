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Мой Говорящий Том 2 для Android

Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для Android

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Описание Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для AndroidОписание   Скачать Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для AndroidСКАЧАТЬ (98,9 Мб) Скриншоты Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для AndroidОтзывы (0)  
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Мой Говорящий Том 2 - забавная игра, в которой вам предстоит нелегкая задача - взять на воспитание маленького Тома, заботиться и следить, чтобы он рос весёлым и здоровым. Можно брать его на руки, садить на горшок, купать в ванной, кормить, ложить в кровать, лечить если он заболел, развлекать различными играми и пр.

Кроме этого у Тома теперь имеется персональный самолёт, на котором он может посетить новые миры, в которых можно разжиться новыми предметами гардероба и украшениями для дома, новой едой и питомцами.

Также за Томом нужно ухаживать ещё тщательнее – иногда он может заболеть или пораниться. Чтобы одолеть икоту, сопли или прочие недуги, доступен целый аптечный шкафчик с различными лекарствами.

Ключевые особенности:

  • Возможность слетать на собственном самолете за уникальными предметами гардероба и украшениями для дома, а также новой едой и питомцами.
  • У Тома теперь может быть до пяти смешных и обаятельных питомцев.
  • Сундук с игрушками для развлечения Тома (качели, баскетбольный мяч, батут и боксёрская груша).
  • Возможность лечить Тома если он заболел или поранился.
  • Широкий набор экшн-игр, например "Том-купидон", "Покати шаром", головоломки "Убери тотемы" и "Ледяной удар", а также многопользовательская мини-игра.
Скриншоты Мой Говорящий Том 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы
 Программа Мой Говорящий Том 2 отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Мой Говорящий Том 2

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