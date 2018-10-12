Новая Почта 5.18 для Android Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса Swiftkey 7.0.9.28 для Android Swiftkey – популярная клавиатура для Android-устройств облегчит набор текста и избавит пользователей от досадных опечаток. Программа адаптируется к вашему стилю и Stocard 7.3.1 для Android Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве дисконтных карт различных магазинов (Спортмастер, Л'Этуаль, Gloria Jeans, COLIN'S,

Leader's Note 1.3.0 для Android Leader's Note - приложение для создания заметок с расширенными возможностями. Вы можете добавлять к заметкам изображения, карты, голосовые метки. Отдельные заметки Adobe Scan 18.01.31 для Android Удобное в использовании приложение для Android-устройств, позволяющее пользователю с помощью своего мобильного девайса легко сканировать любые документы. Программа FineScanner 1.14.1.1505 для Android FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов. Создавайте электронные копии документов, где бы вы ни находились, в офисе или