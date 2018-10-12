Notebloc для Android

Notebloc 3.6.4 для Android

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Описание Notebloc 3.6.4 для AndroidОписание   Скачать Notebloc 3.6.4 для AndroidСКАЧАТЬ (10,07 Мб) Скриншоты Notebloc 3.6.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Notebloc 3.6.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Notebloc 3.6.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Notebloc - удобное приложение для сканирования любых типов бумажных носителей, как например заметок, эскизов, таблиц или объёмных документов с мелким шрифтом. Присутствует функция автоматического определения границ сканируемого документа. При необходимости подогнать их можно и вручную. Также можно настроить общий доступ с помощью E-Mail, Whatsapp, Dropbox и т.д.

Основные возможности:

  • Создание, сохранение и обмен заметками, эскизами, чертежами и другими документами.
  • Оцифровка изображения.
  • Экспорт документов в формат PDF или JPEG.
  • Сканирование любого типа заметок, документов, чертежей, эскизов или изображений.
  • Автоматическое определение границ и корректирование перспективы изображения.
  • Широкий выбор настроек.
  • Обрезка документов или изображений средствами самого приложения.
  • Классификация документов по папкам, дате создания или издания.
  • Общий доступ с помощью E-Mail, Whatsapp, Dropbox и т.д.
  • Добавление, копирование и нумерация страниц в одном документе.
  • Создание папок для улучшения организации файлов.
Скриншоты Notebloc:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Notebloc

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