Цитаты для Android

Цитаты 1.3.0 для Android

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Описание Цитаты 1.3.0 для AndroidОписание   Скачать Цитаты 1.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (30,34 Мб) Скриншоты Цитаты 1.3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Цитаты 1.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Цитаты 1.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Цитаты - в данном сборнике Вы найдете цитаты, афоризмы, мысли и высказывания великих людей. С помощью удобного интерфейса и поиска, Вы с легкостью найдете интересующего Вас автора, или тему, а понравившиеся цитаты можно сохранить в избранное.

Также присутствует возможность поделиться цитатой с друзьями. Самый простой вариант позволяет скопировать текст цитаты. Второй вариант позволяет поделиться в виде картинки, Вы можете выбрать цвет фона, цвет текста, местоположение текста, шрифт, а также фоновую картинку, в том числе выбранную из своих фотографий.

Скриншоты Цитаты:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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