PictureThis - ваш личный ботаник в кармане. Благодаря передовому искусственному интеллекту, приложение распознает более 17 000 видов растений с невероятной точностью - до 98%. Просто сделайте фотографию интересного растения, и PictureThis даст вам всю необходимую информацию.

Возможности PictureThis:

Мгновенное распознавание: Вам больше не нужно спрашивать у друзей или искать в интернете. PictureThis определит растение за секунды.

Узнавайте о растениях: Получайте подробные описания растений, исследуйте их особенности и характеристики.

Фотографии со всего мира: Просматривайте красивые фотографии растений, сделанные пользователями со всего мира. Наслаждайтесь их разнообразием.

Советы и рекомендации: Получайте советы по уходу за растениями от опытных специалистов. PictureThis поможет вам сделать ваш сад еще красочнее.

Личная коллекция: Собирайте растения, которые вы распознали, в вашей личной коллекции. Всегда имейте доступ к информации о них.

Сообщество любителей растений: Присоединяйтесь к активному сообществу любителей растений, делись своими фотографиями и знаниями, и следите за интересными растениями других пользователей.

В общем, PictureThis - это ваш проводник в мире природы, который поможет вам расширить знания о растениях, научиться заботиться о них и наслаждаться их удивительной красотой.