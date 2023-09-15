PictureThis для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.65 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Glority Global Group Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|95,68 Мб
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PictureThis - ваш личный ботаник в кармане. Благодаря передовому искусственному интеллекту, приложение распознает более 17 000 видов растений с невероятной точностью - до 98%. Просто сделайте фотографию интересного растения, и PictureThis даст вам всю необходимую информацию.
Возможности PictureThis:
- Мгновенное распознавание: Вам больше не нужно спрашивать у друзей или искать в интернете. PictureThis определит растение за секунды.
- Узнавайте о растениях: Получайте подробные описания растений, исследуйте их особенности и характеристики.
- Фотографии со всего мира: Просматривайте красивые фотографии растений, сделанные пользователями со всего мира. Наслаждайтесь их разнообразием.
- Советы и рекомендации: Получайте советы по уходу за растениями от опытных специалистов. PictureThis поможет вам сделать ваш сад еще красочнее.
- Личная коллекция: Собирайте растения, которые вы распознали, в вашей личной коллекции. Всегда имейте доступ к информации о них.
- Сообщество любителей растений: Присоединяйтесь к активному сообществу любителей растений, делись своими фотографиями и знаниями, и следите за интересными растениями других пользователей.
В общем, PictureThis - это ваш проводник в мире природы, который поможет вам расширить знания о растениях, научиться заботиться о них и наслаждаться их удивительной красотой.
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Admin
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