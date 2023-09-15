PictureThis для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.65 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:95,68 Мб
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PictureThis - ваш личный ботаник в кармане. Благодаря передовому искусственному интеллекту, приложение распознает более 17 000 видов растений с невероятной точностью - до 98%. Просто сделайте фотографию интересного растения, и PictureThis даст вам всю необходимую информацию.

Возможности PictureThis:

  • Мгновенное распознавание: Вам больше не нужно спрашивать у друзей или искать в интернете. PictureThis определит растение за секунды.
  • Узнавайте о растениях: Получайте подробные описания растений, исследуйте их особенности и характеристики.
  • Фотографии со всего мира: Просматривайте красивые фотографии растений, сделанные пользователями со всего мира. Наслаждайтесь их разнообразием.
  • Советы и рекомендации: Получайте советы по уходу за растениями от опытных специалистов. PictureThis поможет вам сделать ваш сад еще красочнее.
  • Личная коллекция: Собирайте растения, которые вы распознали, в вашей личной коллекции. Всегда имейте доступ к информации о них.
  • Сообщество любителей растений: Присоединяйтесь к активному сообществу любителей растений, делись своими фотографиями и знаниями, и следите за интересными растениями других пользователей.

В общем, PictureThis - это ваш проводник в мире природы, который поможет вам расширить знания о растениях, научиться заботиться о них и наслаждаться их удивительной красотой.

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