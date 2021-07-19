Планета Рыб — полезное приложение для всех любителей рыбалки, которое представляет собой полный атлас - определитель рыб. В энциклопедии рыб представлены 550 основных видов морских (лососи, тунцы, угорь, камбалы, акулы и т.д.) и пресноводных (Европа, Азия, Северная Америка - щуки, окуни, карп, судаки, плотва и т.д.) рыб.

Для каждой рыбы приведены: оригинальная цветная иллюстрация, словесное описание признаков, общая биологическая характеристика, местные названия на 28 языках и научное биномиальное название на латыни, родственные виды, особенности нереста рыбы, детали развития мальков и роста, характерное питание рыбы, ареал распространения вида и излюбленные места и образ жизни.

Также для всех рыб приведена биометрическая информация — средние и максимальные зафиксированные размер и вес, возраст, месяцы нереста и его детали.