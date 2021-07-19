Планета Рыб для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MP Fish
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 830 | Статистика
|Размер:
|63,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Планета Рыб — полезное приложение для всех любителей рыбалки, которое представляет собой полный атлас - определитель рыб. В энциклопедии рыб представлены 550 основных видов морских (лососи, тунцы, угорь, камбалы, акулы и т.д.) и пресноводных (Европа, Азия, Северная Америка - щуки, окуни, карп, судаки, плотва и т.д.) рыб.
Для каждой рыбы приведены: оригинальная цветная иллюстрация, словесное описание признаков, общая биологическая характеристика, местные названия на 28 языках и научное биномиальное название на латыни, родственные виды, особенности нереста рыбы, детали развития мальков и роста, характерное питание рыбы, ареал распространения вида и излюбленные места и образ жизни.
Также для всех рыб приведена биометрическая информация — средние и максимальные зафиксированные размер и вес, возраст, месяцы нереста и его детали.
Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных...
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Отзывы о программе Планета Рыб
Admin
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