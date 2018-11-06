Basilisk для Windows

Basilisk 2018.11.04

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Описание Basilisk 2018.11.04Описание   Скачать Basilisk 2018.11.04СКАЧАТЬ (46,46 Мб) Скриншоты Basilisk 2018.11.04Скриншоты (7)   Статистика Basilisk 2018.11.04Статистика   Отзывы о Basilisk 2018.11.04Отзывы (0)  
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Basilisk - бесплатный, современный и функциональный браузер с открытым исходным кодом на основе XUL, который предлагает интерфейс и функциональность Firefox. Данный веб-обозреватель основан на движке Goanna (ответвление Gecko) и построен на унифицированной платформе XUL (UXP), которая, в свою очередь, является отдельной веткой Mozilla без Servo и Rust.

Особенности приложения:

  • Полная поддержка стандарта JavaScript's ECMAscript 6.
  • Поддержка всех плагинов NPAPI (Unity, Silverlight, Flash, Java, плагинов аутентификации и пр.).
  • Поддержка XUL/Overlay расширений в стиле Mozilla.
  • Экспериментальная поддержка WebExtensions (в режиме gecko-target). Обратите внимание, что некоторые API-интерфейсы WebExtension, специфичные для Mozilla, пока недоступны.
  • Поддержка ALSA в Linux.
  • Поддержка WebAssembly (WASM).
  • Поддержка расширенных функций форматирования шрифтов Graphite.
  • Поддержка современной сетевой криптографии: до TLS 1.3, современных шифров, HSTS и т.д.
Скриншоты Basilisk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБраузеры
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