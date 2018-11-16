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Critical Ops для Android

Critical Ops 1.0.0.f312 для Android

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Описание Critical Ops 1.0.0.f312 для AndroidОписание   Скачать Critical Ops 1.0.0.f312 для AndroidСКАЧАТЬ (51,83 Мб) Скриншоты Critical Ops 1.0.0.f312 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Critical Ops 1.0.0.f312 для AndroidСтатистика   Отзывы о Critical Ops 1.0.0.f312 для AndroidОтзывы (0)  
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Critical Ops – многопользовательский шутер, в котором две команды игроков сражаются друг с другом в различных игровых режимах. Вам придется принять участие в противостоянии спецназа и террористов, и в зависимости от выбранной стороны конфликта, будет меняться ваша задача. Но в любом случае нужно будет подавлять силы противника и доминировать на игровой локации.

Осваивайте разнообразные виды вооружения и боевые навыки, сражаясь с другими игроками в напряженных боях. В соревновании за игровой рейтинг Вы столкнетесь с бойцами соответствующими Вашему уровню. В процессе игры Вы будете обучаться новым техникам и получать знания, которые будут развивать Вас, как игрока.

Особенности приложения:

  • Создавайте собственный клан, или вступайте в чужой.
  • Проводите закрытые матчи.
  • Режим Обезвреживание (Одной команде необходимо установить бомбу и защищать её до тех пор, пока она не взорвётся. Вторая команда должна обезвредить бомбу.)
  • Режим Командный бой насмерть (команды в течение ограниченного времени сражаются в бою насмерть).
  • Режим Гонка вооружений (команды сражаются друг с другом, а каждый игрок проходит через все виды вооружения в игре).
  • Играйте во всех доступных игровых режимах в быстрых играх с соперником схожим на Ваш уровень навыка игры.
  • Ранговые бои - бойцы сражаются друг с другом за очки и отстаивают свой ранг в более соревновательной версии Обезвреживания с подбором соперника.
  • Создайте комнату с любым доступным типом игры, или присоединитесь к уже существующей. Вы можете установить пароль для ограничения доступа к комнате.
Скриншоты Critical Ops:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Critical Ops

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