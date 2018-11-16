Critical Ops – многопользовательский шутер, в котором две команды игроков сражаются друг с другом в различных игровых режимах. Вам придется принять участие в противостоянии спецназа и террористов, и в зависимости от выбранной стороны конфликта, будет меняться ваша задача. Но в любом случае нужно будет подавлять силы противника и доминировать на игровой локации.

Осваивайте разнообразные виды вооружения и боевые навыки, сражаясь с другими игроками в напряженных боях. В соревновании за игровой рейтинг Вы столкнетесь с бойцами соответствующими Вашему уровню. В процессе игры Вы будете обучаться новым техникам и получать знания, которые будут развивать Вас, как игрока.

Особенности приложения: