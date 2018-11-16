PUBG Mobile 0.6.0 для Android
Официальная Android-версия популярного многопользовательского онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Сотня игроков на огромном поле битвы (8х8 км)
2D Strike 3.0 для Android
2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху
MORTAL KOMBAT X 1.15.1 для Android
MORTAL KOMBAT X – легендарный файтинг доступен и для мобильных устройств на Android. Соберите команду из знакомых героев (Скорпион, Джонни Кейдж, Саб-Зиро, Соня,
World of Tanks Blitz 4.6.0.107 для Android
World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств. Стреляйте по врагу и тараньте танки противников на одном из 200
NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для Android
Популярный герой японской манги NARUTO готов применить все знания ниндзюцу, что бы сокрушить своих противников. Защищайте свою деревню от нападений других игроков,
CHAOS Боевые Вертолеты 7.3.5 для Android
CHAOS Боевые Вертолеты - отличный симулятор полетов на боевых вертолетах США, России и Европы, как например AH-64 «Апач», UH-60 «Черный ястреб», «Хинд», Ka-52