Grids - удобный клиент для работы с социальной сетью Instagram на ПК под управлением ОС Windows. Присутствует возможность просматривать ленту друзей, категорию "Популярное" и "Избранное", редактировать личный профиль, узнать, кто оставил лайки или комментарии под своими фотографиями, имеется полноэкранный режим, опция "фото поблизости" и раздел "Закладки".
В настройках приложения можно настроить фон, редактировать размер, в котором будут отображаться изображения. Есть готовые профили внешнего вида.
Основные возможности:
Публикация фотографий и видео.
Возможность загружать фото и видео в свою ленту прямо с рабочего стола ПК.
Поддержка нескольких учетных записей с возможностью быстро переключаться между ними.
Отзывчивый интерфейс.
Наличие полноэкранноого режима.
Уведомления о новостях, подписчиках, комментариях, упоминаниях или пожеланиях.
Возможность ставить лайки, комментировать, репостить, отправлять сообщения и т.д.
Просмотр и публикация историй.
Личные сообщения (Direct).
Возможность делиться с друзьями сообщениями, профилем, тегами и местоположениями.
Pixel-Perfect (автоматическая регулировка размера окна программы, для лучшего просмотра фотографий в Instagram).
Закладки.
Возможность скачать фото себе на Рабочий стол или поделиться ссылкой с друзьями.