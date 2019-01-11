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Пасьянс: Сокровища времени для Android

Пасьянс: Сокровища времени 1.30.1812 для Android

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Описание Пасьянс: Сокровища времени 1.30.1812 для AndroidОписание   Скачать Пасьянс: Сокровища времени 1.30.1812 для AndroidСКАЧАТЬ (83,39 Мб) Скриншоты Пасьянс: Сокровища времени 1.30.1812 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Пасьянс: Сокровища времени 1.30.1812 для AndroidСтатистика   Отзывы о Пасьянс: Сокровища времени 1.30.1812 для AndroidОтзывы (0)  
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Пасьянс: Сокровища времени - необычная мобильная игра для Android, в которой игроку предстоит не только раскладывать пасьянсы, но и поучаствовать в удивительной экспедиции и открыть тайны древней цивилизации.

Доступно более 300 разнообразных пасьянсов, большое количество уникальных коллекций, разные игровые режимы, включающие задачи на время и реакцию, сложные уровни, требующие терпения и внимательности, уникальные локации со своими особенностями и пр. В трудных ситуациях на помощь придет милый и умный пес Арни.

Ключевые особенности игры:

  • Собирайте пасьянсы в прошлом и в настоящем, чтобы разгадать загадки древних цивилизаций.
  • Более 300 разнообразных пасьянсов — от простой классики до невероятно сложных испытаний.
  • Множество великолепных коллекций — собирайте редкие артефакты и открывайте для себя реальную историю народа, затерянного во времени.
  • Различные игровые режимы: молниеносные задачки на время и реакцию, сложные уровни, требующие терпения и внимательности, уникальные локации со своими особенностями.
  • Исследуйте далекие горные пики, изучите загадочные пирамиды, полные пауков и скарабеев, найдите гробницу короля и перетасуйте тысячи карточных колод в поисках ответов на самые сложные вопросы истории.
Скриншоты Пасьянс: Сокровища времени:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыКарточные
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