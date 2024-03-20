Brainium Блэкджек для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.2.113 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Brainium Studios
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 109 | Статистика
|Размер:
|72,71 Мб
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Brainium Блэкджек — отличная реализация известной карточной игры Блэкджек (21) для мобильных устройств на базе Android. Блэкджек — это карточная игра, в которой игроки соревнуются с крупье. Цель игры состоит в том, чтобы набрать ровно 21 очко или больше очков, чем у крупье, не превысив порог в 21.
Ключевые особенности Brainium Блэкджек:
- Красочные карты, превосходная анимация.
- Сенсорное управление всеми вашими фишками.
- Разделение карт и удвоение ставки для увеличения выигрыша.
- Страхование от возможной комбинации «блэкджек» у крупье.
- Возможность отказа от игры в сложной ситуации.
- Подробная статистика ваших успехов.
- Множество возможных вариантов оформления стола.
- Подсказки от крупье — без ограничений.
- Неограниченное количество бесплатных фишек
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