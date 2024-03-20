Brainium Блэкджек — отличная реализация известной карточной игры Блэкджек (21) для мобильных устройств на базе Android. Блэкджек — это карточная игра, в которой игроки соревнуются с крупье. Цель игры состоит в том, чтобы набрать ровно 21 очко или больше очков, чем у крупье, не превысив порог в 21.

Ключевые особенности Brainium Блэкджек: