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Brainium Блэкджек для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.2.113 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 109 | Статистика
Размер:72,71 Мб
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Brainium Блэкджек скриншот № 2
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Brainium Блэкджек  — отличная реализация известной карточной игры Блэкджек (21) для мобильных устройств на базе Android. Блэкджек — это карточная игра, в которой игроки соревнуются с крупье. Цель игры состоит в том, чтобы набрать ровно 21 очко или больше очков, чем у крупье, не превысив порог в 21.

Ключевые особенности Brainium Блэкджек:

  • Красочные карты, превосходная анимация.
  • Сенсорное управление всеми вашими фишками.
  • Разделение карт и удвоение ставки для увеличения выигрыша.
  • Страхование от возможной комбинации «блэкджек» у крупье.
  • Возможность отказа от игры в сложной ситуации.
  • Подробная статистика ваших успехов.
  • Множество возможных вариантов оформления стола.
  • Подсказки от крупье — без ограничений.
  • Неограниченное количество бесплатных фишек
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