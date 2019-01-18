Sketch для Android

Sketch 8.4.A.1.2 для Android

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Описание Sketch 8.4.A.1.2 для AndroidОписание   Скачать Sketch 8.4.A.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (32,51 Мб) Скриншоты Sketch 8.4.A.1.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Sketch 8.4.A.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sketch 8.4.A.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Sketch - официальное приложение от компании Sony, с помощью которого можно легко создавать забавные рисунки и редактировать фотографии. Присутствует огромное количество разнообразных инструментов, включая различные кисти, редактор слоев, наклейки, панорамирование и масштабирование, импорт фотографий, резервное копирование и синхронизация данных на нескольких устройствах и многое другое.

Кроме этого программа дает возможность просматривать творения других пользователей, искать новые идеи, а также делиться собственными работами.

Функциональные особенности приложения:

  • Создавайте наброски с помощью забавных кистей и средств.
  • Добавляйте в свои работы текстовые блоки и бесплатные наклейки.
  • Создавайте более профессиональные наброски из нескольких слоев.
  • Изменяйте масштаб для детализации.
  • Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте других пользователей.
  • Участвуйте в совместных проектах и совершенствуйте работы других.
  • Создавайте резервные копии и синхронизируйте данные на нескольких устройствах.
Скриншоты Sketch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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