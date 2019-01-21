AudioLava - программное обеспечение предназначенное для восстановления и записи высококачественного звука с LP (кассеты, пластинки) на CD-диски, с помощью которого можно вернуть старые записи к жизни. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователь без проблем сможет пройти все этапы - от записи, импорта файлов и разделения треков до восстановления и записи CD.

Приложение с помощью современных алгоритмов шумоподавления автоматически удаляет шипение ленты, гул или щелчки и треск на записях LP, а также улучшает обрезанное аудио. Записи автоматически разделяются на отдельные дорожки, которые также можно редактировать вручную.

Доступен широкий набор интегрированных инструментов - от динамической обработки и выравнивания до высоко реалистичной реверберации. Поддерживаются плагины в форматах VST, VST3 и AU (только для Mac). Обработка в реальном времени упрощает точную настройку параметров. Восстановленные записи могут быть записаны как аудио-CD или сохранены в аудиофайлы на компьютере в различных форматах, включая WAV, MP4, MP3, Ogg и FLAC.