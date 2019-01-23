FRY!TV – отличное Android-приложение, которое предоставляет пользователю доступ к более 1700 онлайн телеканалов в высоком качестве и без рекламы. Доступны разнообразные каналы на любой вкус - детские передачи и мультфильмы, познавательные каналы (например Animal Planet, National Geographic и пр.), сериалы, спортивные трансляции и многое другое.

Для работы приложением потребуется установить Ace Stream, после чего вы получите неограниченный доступ к своим любимым телеканалам и передачам. Выбор используемого плеера и все тонкие настройки, касающиеся видеопотока, настраиваются в Ace Stream. Так как Ace Stream работает по принципу P2P технологии, то чем больше человек смотрят в данный момент потоковое онлайн-телевидение, тем выше скорость раздачи, поскольку программы-клиенты обмениваются между собой видеопотоком.

Присутствует возможность управлять воспроизведением при помощи стандартного пульта ДУ, регулировать качество изображения, переключаться в HD режим и т.д. Для любимых телеканалов предусмотрен раздел "Избранное", в который можно добавить часто просматриваемые каналы, что позволит гораздо проще находить нужный контент. Для работы приложения не требуется установка дополнительных плейлистов.