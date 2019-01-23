FRY!TV для Android

FRY!TV 90 для Android

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Описание FRY!TV 90 для AndroidОписание   Скачать FRY!TV 90 для AndroidСКАЧАТЬ (7,52 Мб) Скриншоты FRY!TV 90 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика FRY!TV 90 для AndroidСтатистика   Отзывы о FRY!TV 90 для AndroidОтзывы (0)  
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FRY!TV – отличное Android-приложение, которое предоставляет пользователю доступ к более 1700 онлайн телеканалов в высоком качестве и без рекламы. Доступны разнообразные каналы на любой вкус - детские передачи и мультфильмы, познавательные каналы (например Animal Planet, National Geographic и пр.), сериалы, спортивные трансляции и многое другое.

Для работы приложением потребуется установить Ace Stream, после чего вы получите неограниченный доступ к своим любимым телеканалам и передачам. Выбор используемого плеера и все тонкие настройки, касающиеся видеопотока, настраиваются в Ace Stream. Так как Ace Stream работает по принципу P2P технологии, то чем больше человек смотрят в данный момент потоковое онлайн-телевидение, тем выше скорость раздачи, поскольку программы-клиенты обмениваются между собой видеопотоком.

Присутствует возможность управлять воспроизведением при помощи стандартного пульта ДУ, регулировать качество изображения, переключаться в HD режим и т.д. Для любимых телеканалов предусмотрен раздел "Избранное", в который можно добавить часто просматриваемые каналы, что позволит гораздо проще находить нужный контент. Для работы приложения не требуется установка дополнительных плейлистов.

Скриншоты FRY!TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа FRY!TV отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе FRY!TV

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