Ace Stream Media - удобный инструмент, с помощью которого можно воспроизводить онлайн видео/аудио на любых торрент-трекерах в оригинальном качестве, при этом не скачивая торренты и не ожидая загрузки контента.

Основные возможности:

наслаждаетесь онлайн просмотром огромного количества трансляций, с наилучшем аудиовизуальным качеством в Интернете (ТВ-каналы, пользовательские стримы, фильмы, мультфильмы и др.), вещание которых осуществляется посредством протокола Ace Stream;

слушайте музыку онлайн, в lossless-форматах, с максимальным уровнем стабильности потока;

воспроизводите торренты онлайн, без утомительного ожидания загрузки контента;

проигрывайте контент на удаленных устройствах (Apple TV, Chromecast, и др.), посредством коммуникационных протоколов AirPlay, Google Cast и др.;

используйте для воспроизведения контента любые, удобные вам плееры;

используйте функционал Ace Stream c другими вашими любимыми приложениями.

Примечание! Данное приложение не содержит никакого контента, а лишь предоставляет возможность воспроизведения контента, публикуемого разными людьми и сторонними сервисами посредством протоколов Ace Stream и Bittorrent.