Ace Stream Media - удобный инструмент, с помощью которого можно воспроизводить онлайн видео/аудио на любых торрент-трекерах в оригинальном качестве, при этом не скачивая торренты и не ожидая загрузки контента.
Основные возможности:
наслаждаетесь онлайн просмотром огромного количества трансляций, с наилучшем аудиовизуальным качеством в Интернете (ТВ-каналы, пользовательские стримы, фильмы, мультфильмы и др.), вещание которых осуществляется посредством протокола Ace Stream;
слушайте музыку онлайн, в lossless-форматах, с максимальным уровнем стабильности потока;
воспроизводите торренты онлайн, без утомительного ожидания загрузки контента;
проигрывайте контент на удаленных устройствах (Apple TV, Chromecast, и др.), посредством коммуникационных протоколов AirPlay, Google Cast и др.;
используйте для воспроизведения контента любые, удобные вам плееры;
используйте функционал Ace Stream c другими вашими любимыми приложениями.
Примечание! Данное приложение не содержит никакого контента, а лишь предоставляет возможность воспроизведения контента, публикуемого разными людьми и сторонними сервисами посредством протоколов Ace Stream и Bittorrent.
Что нового в Ace Stream Media 3.1.37.4 для Android?
Приложение полностью обновлено. Теперь приложения является агрегатором, состоящим из двух частей: Ace Stream Engine и Ace Media Library.