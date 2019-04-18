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Ace Stream Media для Android

Ace Stream Media 3.1.37.4 для Android

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Описание Ace Stream Media 3.1.37.4 для AndroidОписание   Скачать Ace Stream Media 3.1.37.4 для AndroidСКАЧАТЬ (67,53 Мб) Скриншоты Ace Stream Media 3.1.37.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Ace Stream Media 3.1.37.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ace Stream Media 3.1.37.4 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Ace Stream Media - удобный инструмент, с помощью которого можно воспроизводить онлайн видео/аудио на любых торрент-трекерах в оригинальном качестве, при этом не скачивая торренты и не ожидая загрузки контента.

Основные возможности:

  • наслаждаетесь онлайн просмотром огромного количества трансляций, с наилучшем аудиовизуальным качеством в Интернете (ТВ-каналы, пользовательские стримы, фильмы, мультфильмы и др.), вещание которых осуществляется посредством протокола Ace Stream;
  • слушайте музыку онлайн, в lossless-форматах, с максимальным уровнем стабильности потока;
  • воспроизводите торренты онлайн, без утомительного ожидания загрузки контента;
  • проигрывайте контент на удаленных устройствах (Apple TV, Chromecast, и др.), посредством коммуникационных протоколов AirPlay, Google Cast и др.;
  • используйте для воспроизведения контента любые, удобные вам плееры;
  • используйте функционал Ace Stream c другими вашими любимыми приложениями.

Примечание! Данное приложение не содержит никакого контента, а лишь предоставляет возможность воспроизведения контента, публикуемого разными людьми и сторонними сервисами посредством протоколов Ace Stream и Bittorrent.

Что нового в Ace Stream Media 3.1.37.4 для Android?
  • Приложение полностью обновлено. Теперь приложения является агрегатором, состоящим из двух частей: Ace Stream Engine и Ace Media Library.
Ace Stream Media
Ace Stream Media
Ace Stream Media
Ace Stream Media
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)19 / 1 678
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Ace Stream Media

Иван про Ace Stream Media 3.1.31.1 для Android [05-02-2019]

Это гумно стало платным. Хотят бабла за просмотр по торент протоколу. Да еще с ограничениями.
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Сергей про Ace Stream Media 3.1.31.1 для Android [01-02-2019]

Приложение в бесплатном режиме не работает. Просит выбрать платный тариф. При выборе бесплатного тарифа даже не регистрирует
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