BitComet для Windows

BitComet 1.53

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Описание BitComet 1.53Описание   Скачать BitComet 1.53СКАЧАТЬ (2,51 Мб) Скриншоты BitComet 1.53Скриншоты (7)   Статистика BitComet 1.53Статистика   Отзывы о BitComet 1.53Отзывы (109)  
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4.52 из 5, всего оценок - 742
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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BitComet - бесплатный, мощный и удобный torrent клиент. Поддерживает параллельные закачки, очередь, докачку, присутствует чат, переназначения портов, возможность фильтрации по IP, имеются настройки для ограничения скорости. Присутствует функция предпросмотра загружаемых файлов (MP3, rmvb, wmv, qt).

BitComet обладает интуитивно понятным интерфейсом, с которым справится любой начинающий пользователь и без труда освоит работу с этим клиентом.

Скриншоты BitComet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)20 / 918 595
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен - Загрузка файлов
 Программа BitComet отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе BitComet

Лина про BitComet 1.45 [06-05-2017]

Много лет пользую BitComet, очень его люблю и всем советую, но последние несколько недель какая-то лажа. Раздачи не подхватываются, хотя сидов достаточно. Иногда качаются наполовину и останавливаются навсегда. Порт открыт, интернет в порядке. Не знаю, что делать. Очень не хочется переходить на другую программу.
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Павел в ответ Лина про BitComet 1.49 [23-03-2018]

Привет. Такая же беда. Не знаешь как это исправить?
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guest про BitComet 1.42 [08-08-2016]

недоделка
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Денис про BitComet 1.39 [03-08-2015]

Плюсы: Может использовать любой размер кеша в озу что позволит качать с любой скоростью не нагружая диск(если у вас достаточно)
Минусы: Интерфейс
Для меня возможность качать на скорости 100 мегабит любое количество торрентов одновременно. Однозначно перевешивает красивый интерфейс уторрента с его вылетами если установить максимальный кэш озу.
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Сергей про BitComet 1.37 [30-09-2014]

Скорость реально выше чем у µTorrent, (600-700кбит/с в µTorrent против 990-1100кбит/с в BitComet), а вот интерфейс полный отстой.
Больше всего бесит вечное переключение на вкладку "Начальная страница" с рекламой, которую нельзя выключить.
Прожорливости ресурсов ПК не заметил (ЦП 3-5%, ОЗУ 129Мб).
Людям нужен лишь торрент-клиент, а им в припарку еще впихивают HTTP качаемые всеми через интегрированные загрузчики браузеров и никому ненужный анахронизм FTP.
2 | 4 | Ответить

Сухимилё в ответ Сергей про BitComet 1.37 [12-10-2014]

Можно отключить, и даже просто.
Щёлкнуть правой и убрать галочку с вкладки "Начальная страница"
3 | 3 | Ответить

WMyk в ответ Сергей про BitComet 1.38 [18-06-2015]

BitComet - класс! Не знаю почему носятся с uTorrent?.. Думаю чтио просто попугайничают то что где то прочитали...

"Больше всего бесит вечное переключение на вкладку \"Начальная страница\" с рекламой, которую нельзя выключить."

Тоже не люблю рекламу.
Поставил в настройках "Вид->Панель подробностей по умолчанию->Сводка" и получил полное счастье и уважение к разработчикам данной проги.

снимок: https://goo.gl/jFkath
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Паша в ответ Сухимилё про BitComet 1.40 [19-01-2016]

Эту галочку нельзя снять, но она присутствует, только заблокирована
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Nolemocij про BitComet 1.37 [11-08-2014]

Если сравнивать Bitcomet и uTorrent, то последняя гораздо проще в настройках. У меня Windows 7 64bit с родным брандмауэром и роутер DLink Dir-300NRU rev.B7. Так вот, uTorrent работает сразу: открыт порт и раздача нормально. А Bitcomet порт "не прослушивается" (кем?) и не раздает, надо "плясать с бубном".
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