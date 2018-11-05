BitComet - бесплатный, мощный и удобный torrent клиент. Поддерживает параллельные закачки, очередь, докачку, присутствует чат, переназначения портов, возможность фильтрации по IP, имеются настройки для ограничения скорости. Присутствует функция предпросмотра загружаемых файлов (MP3, rmvb, wmv, qt).
BitComet обладает интуитивно понятным интерфейсом, с которым справится любой начинающий пользователь и без труда освоит работу с этим клиентом.
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для
Отзывы о программе BitComet
Лина про BitComet 1.45 [06-05-2017]
Много лет пользую BitComet, очень его люблю и всем советую, но последние несколько недель какая-то лажа. Раздачи не подхватываются, хотя сидов достаточно. Иногда качаются наполовину и останавливаются навсегда. Порт открыт, интернет в порядке. Не знаю, что делать. Очень не хочется переходить на другую программу. | | Ответить
Павел в ответ Лина про BitComet 1.49 [23-03-2018]
Привет. Такая же беда. Не знаешь как это исправить? | | Ответить
Плюсы: Может использовать любой размер кеша в озу что позволит качать с любой скоростью не нагружая диск(если у вас достаточно)
Минусы: Интерфейс
Для меня возможность качать на скорости 100 мегабит любое количество торрентов одновременно. Однозначно перевешивает красивый интерфейс уторрента с его вылетами если установить максимальный кэш озу. 4 | 6 | Ответить
Сергей про BitComet 1.37 [30-09-2014]
Скорость реально выше чем у µTorrent, (600-700кбит/с в µTorrent против 990-1100кбит/с в BitComet), а вот интерфейс полный отстой.
Больше всего бесит вечное переключение на вкладку "Начальная страница" с рекламой, которую нельзя выключить.
Прожорливости ресурсов ПК не заметил (ЦП 3-5%, ОЗУ 129Мб).
Людям нужен лишь торрент-клиент, а им в припарку еще впихивают HTTP качаемые всеми через интегрированные загрузчики браузеров и никому ненужный анахронизм FTP. 2 | 4 | Ответить
Сухимилё в ответ Сергей про BitComet 1.37 [12-10-2014]
Можно отключить, и даже просто.
Щёлкнуть правой и убрать галочку с вкладки "Начальная страница" 3 | 3 | Ответить
WMyk в ответ Сергей про BitComet 1.38 [18-06-2015]
BitComet - класс! Не знаю почему носятся с uTorrent?.. Думаю чтио просто попугайничают то что где то прочитали...
"Больше всего бесит вечное переключение на вкладку \"Начальная страница\" с рекламой, которую нельзя выключить."
Тоже не люблю рекламу.
Поставил в настройках "Вид->Панель подробностей по умолчанию->Сводка" и получил полное счастье и уважение к разработчикам данной проги.
Если сравнивать Bitcomet и uTorrent, то последняя гораздо проще в настройках. У меня Windows 7 64bit с родным брандмауэром и роутер DLink Dir-300NRU rev.B7. Так вот, uTorrent работает сразу: открыт порт и раздача нормально. А Bitcomet порт "не прослушивается" (кем?) и не раздает, надо "плясать с бубном". | 7 | Ответить