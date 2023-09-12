LocalSend для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Tien Do Nam
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|13,29 Мб
|СКАЧАТЬ
LocalSend - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее безопасно обмениваться файлами и сообщениями с близлежащими устройствами по локальной сети без необходимости подключения к Интернету. Благодаря отсутствию зависимости от сторонних серверов приложение устраняет возможные "узкие места" и обеспечивает стабильную работу пользователей.
LocalSend использует защищенный протокол связи, который позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом с помощью REST API. Все данные передаются по протоколу HTTPS, а сертификат TLS/SSL генерируется "на лету" на каждом устройстве, что обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность.
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