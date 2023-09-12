LocalSend для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:13,29 Мб
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LocalSend - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее безопасно обмениваться файлами и сообщениями с близлежащими устройствами по локальной сети без необходимости подключения к Интернету. Благодаря отсутствию зависимости от сторонних серверов приложение устраняет возможные "узкие места" и обеспечивает стабильную работу пользователей.

LocalSend использует защищенный протокол связи, который позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом с помощью REST API. Все данные передаются по протоколу HTTPS, а сертификат TLS/SSL генерируется "на лету" на каждом устройстве, что обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность.

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