LocalSend - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее безопасно обмениваться файлами и сообщениями с близлежащими устройствами по локальной сети без необходимости подключения к Интернету. Благодаря отсутствию зависимости от сторонних серверов приложение устраняет возможные "узкие места" и обеспечивает стабильную работу пользователей.

LocalSend использует защищенный протокол связи, который позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом с помощью REST API. Все данные передаются по протоколу HTTPS, а сертификат TLS/SSL генерируется "на лету" на каждом устройстве, что обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность.