5 The Bat! Pro - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ почтовых клиентов. Это функционально расширенная версия программы The Bat! Home, которая позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (по протоколам IMAP4, POP3, APOP и SMTP), имеет настраиваемую систему фильтров, продвинутый редактор текста с форматированием, шаблоны сообщений и "быстрые шаблоны", умеет проверять орфографию и поддерживает PGP. Кроме этого, диспетчер писем может работать с ними прямо на сервере (без загрузки на компьютер пользователя), имеется записная книжка, функция дозвона и утилита для просмотра графических файлов.



Основные отличия версий The Bat! Pro и The Bat! Home: Словари для проверки орфографии. В The Bat! Pro словари входят в стандартный пакет установки.

Многоязычный интерфейс. В The Bat! Pro многоязычный интерфейс входит в стандартный пакет установки.

Возможность аппаратной аутентификации на почтовых серверах.

Возможность шифрования почтовой базы

Поддерживается биометрическая аутентификация The Bat! Home для Windows

