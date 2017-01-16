The Bat! Pro - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ почтовых клиентов. Это функционально расширенная версия программы The Bat! Home, которая позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (по протоколам IMAP4, POP3, APOP и SMTP), имеет настраиваемую систему фильтров, продвинутый редактор текста с форматированием, шаблоны сообщений и "быстрые шаблоны", умеет проверять орфографию и поддерживает PGP. Кроме этого, диспетчер писем может работать с ними прямо на сервере (без загрузки на компьютер пользователя), имеется записная книжка, функция дозвона и утилита для просмотра графических файлов. Основные отличия версий The Bat! Pro и The Bat! Home:

Отзывы о программе The Bat! Pro Andrew Работает отлично,пользуюсь более 10 лет. но как обновить?

| | Ответить Roman Пользуюсь программой более 6 лет. Удобства: в ней управляю шестью почтовыми ящиками, в каждом ящике создал свои рубрики и подрубрики, письма на серверах можно сохранять или нет - по желанию, в старых версиях можно установить для каждого ящика своё музыкальное сопровождение при приеме писем. Программа надежная!

| 1 | Ответить Антоха неудобная программа по мне лучше Inredi Mail намного лучше удобнее и функциональнее. Там можно объединять в группы к каждому контакту присоединять все что угодно и намного проще и удобнее в обращении.

3 | 3 | Ответить Дед кто чем мучается - не знаю. Почтовый клиент для большинства: отправить и получить почту. Эудора для эстетов, Мышь для крутых и продвинутых - все лажа. вполне устраивают thunderbid и родной outlook express.

2 | | Ответить Руслан Дед У меня на работе 60 тыс писем!!! Аттачей больше чем на 100 ГБ!!! Аутлуки вешаются при десятикратно меньшем объёме!

Согласен, программа достаточно утилитарная, много чего не удобно, больше всего бесит текстовый редактор! Конечно аутлуковские оффисовские возможности далеко впереди!

Но тем не менее прога надёжная и функциональная. Если её осовременить, то цены ей не будет.

А пока считаю, что не стоит она своих денег. По факту 6-ое поколение от 4-го особо ни чем не отличается, всё сводится к мелким доработкам и т.д. Никаких качественных революций.

2 | | Ответить sargan Спасибо за отличную прогу.

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