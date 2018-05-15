MorphVOX Pro 4.4.70 С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype, DFX Audio Enhancer 13.023 DFX Audio Enhancer значительно улучшает качество звучания ваших любимых программ и веб-сайтов с помощью функции 3D Surround, более высокой точности воспроизведения, Power Mixer 3.8 / 2.9 Power Mixer - замена стандартному регулятору громкости в Windows с большим набором дополнительных возможностей

Sound Booster 1.10.0.502 Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием MediaInfo 18.05 MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их Minilyrics 7.7.49 Minilyrics - программа находит и отображает слова песни, которая в данный момент проигрывается вашим плеером. Синхронизирует текст песни, который выводится на экран,