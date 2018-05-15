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MediaInfo 18.05
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4.65 из 5, всего оценок - 87
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- Рейтинг программы - 4.65 из 5
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MediaInfo - позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Распространяется по лицензии GPL с открытыми исходными кодами.
Программа выводит следующую информацию:
- Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...
- Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...
- Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока...
- Текст: язык субтитров
- Части: количество частей, список частей
Поддерживаются следующие форматы файлов:
- видео: MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD
- аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF
Кроме того, программа определяет необходимые для проигрывания файлов кодеки и дает ссылку на их загрузку.
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|Что нового в MediaInfo 18.05?
|Скриншоты MediaInfo:
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Отзывы о программе MediaInfo
Дмитирий про MediaInfo 0.7.92.1 [02-03-2017]
Спасибо, отличная прога!
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hariu7 про MediaInfo 0.7.91 [06-01-2017]
Спасибо за программу!
1 | 1 | Ответить
MediaInfo 0.7.63 про MediaInfo 0.7.63 [03-06-2013]
при инсталляции предлагает установить какой-то левый сканер для поиск драйверов. Нах он нужен!
4 | | Ответить
Витос13 про MediaInfo 0.7.51 [02-12-2011]
Да, очень хорошая прога, просто находка, огромное спасибо автору, жду новых версий!
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segrd про MediaInfo 0.7.50 [20-10-2011]
а блюрайные и фул распишет или че
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