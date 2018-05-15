MediaInfo для Windows

MediaInfo 18.05

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Описание MediaInfo 18.05Описание   Скачать MediaInfo 18.05СКАЧАТЬ (5,32 Мб) Скриншоты MediaInfo 18.05Скриншоты (4)   Статистика MediaInfo 18.05Статистика   Отзывы о MediaInfo 18.05Отзывы (15)  
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4.65 из 5, всего оценок - 87
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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MediaInfo - позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Распространяется по лицензии GPL с открытыми исходными кодами.

Программа выводит следующую информацию:

  • Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность...
  • Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока...
  • Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока...
  • Текст: язык субтитров
  • Части: количество частей, список частей

Поддерживаются следующие форматы файлов:

  • видео: MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD
  • аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF

Кроме того, программа определяет необходимые для проигрывания файлов кодеки и дает ссылку на их загрузку.

Что нового в MediaInfo 18.05?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты MediaInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 81 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины - другое
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Отзывы о программе MediaInfo

Дмитирий про MediaInfo 0.7.92.1 [02-03-2017]

Спасибо, отличная прога!
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hariu7 про MediaInfo 0.7.91 [06-01-2017]

Спасибо за программу!
1 | 1 | Ответить

MediaInfo 0.7.63 про MediaInfo 0.7.63 [03-06-2013]

при инсталляции предлагает установить какой-то левый сканер для поиск драйверов. Нах он нужен!
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Витос13 про MediaInfo 0.7.51 [02-12-2011]

Да, очень хорошая прога, просто находка, огромное спасибо автору, жду новых версий!
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segrd про MediaInfo 0.7.50 [20-10-2011]

а блюрайные и фул распишет или че
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