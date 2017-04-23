Comodo AntiVirus - мощный, бесплатный антивирус. Включает в себя сканирование по требованию, контроль всех запущенных процессов, предотвращение заражения, проверку входящей и исходящей почты, постоянный мониторинг оперативной памяти и блокирование интернет-червей. В Comodo AntiVirus присутствует автоматическое обновление антивирусной базы и расширенный эвристический анализ. Comodo AntiVirus входит в состав бесплатной комплексной защиты Comodo Internet Security и может устанавливаться как отдельный компонент.

Отзывы о программе Comodo AntiVirus babyface вместе с антивирусом комодо в комплекте устанавливаются ещё три!! программы-Geekbaddy,Комодо шоппинг и браузер Комодо , устанавливаются по умолчанию , галочек на снятие установки нет , смотрела внимательно , программы не первый раз устанавливаю.После установки а/вируса в правом нижнем углу через каждую минуту стало выскакивать окошко Geekbaddy c различными сообщениями на английском,одно из них гласило-что мой комп заражён аж несколькими тысячами вирусов.Зайдя в программы и обнаружив там три этих дополнительно установившихся проги ,втч это проклятое Geekbaddy,решила что мне такое чудо не нужно и стала удалять.Если браузер и сам антивирус комодо удаляются без особых проблем ,то Geekbaddy и Комодо шоппинг обычным путём не удаляются.При попытке удалить их через Программы и компоненты выходит окно об установке этих прог и они не удаляются, о чём разработчики этого авиря наверняка знают.Чтобы их удалить-нужно чистить реестр,удалять папки , отключать и удалять службы винды , тк эта гадость залезает глубоко в систему.Это уже самый настоящий вирус,для неопытного юзера вообще катастрофа.Те,кто хвалят этот антивирь, почему то не упоминают о том , что вместе с ним устанавливаются по сути вирусные проги,как та же Geekbaddy.Настройки самого антивира обширные и гибкие ,но присутствие этих доп прог,которые тяжело удаляются из системы , по мне так сводит на нет все его преимущества.Впечатление от него негативное , по тяжести удаления из системы - мне кажется один из худших антивирусов , даже Касперский в этом плане лучше ,хотя Касперский разрекламированное фуфло

| | Ответить Демусика Коверкает проги (Скайп) приходица переустанавливать. Все активаторы тащит не спросясь в отстойник. Не реагирует на исключения. Гадит даже когда выходишь с него (Выход). Лопочет предупреждения по аглицки, фиг шо поймёшь. Намучилась с ним на двух компах. Жу-у-у-у-уть!!!

1 | | Ответить Ден Демусика Да ты и по русски,я смотрю,писать не умеешь),что уж говорить про английский.

Что сделаешь,если ручки не из того места растут,да еще и кривовато.

| 1 | Ответить ivan Эта прога мне Винду снесла, восстановил вот сижу пытаюсь удалить никак не получается, не антивирусник а вирусник

3 | 1 | Ответить Владимир ЛУЧШИЙ БЕСПЛАТНЫЙ антивирус и фаервол.Отличный продукт. Пользуюсь им уже пару лет, перепробывал до этого все известные антивирусы. Соmodo-превосходит всех. Пользуйтесь смело, забудьте само понятие-вирус :)

3 | 5 | Ответить Руслан Comodo, идиотские проги у етой компании, если установили и все работает тогда лучше не обновлять, у меня ето "дерьмо" уже третий раз после обновления всю систему валит, а на етот раз прийдется точно винду сносить, пользовался фаерволом от Comodo, знал что после обновления может заглючить, но что бы так систему завалить, тут будь хоть не знаю каким грамотным, но рано или позно ето "дерьмо" после обновления обезательно систему угробит.

3 | 7 | Ответить Boris Руслан Грамматике научись, умник

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