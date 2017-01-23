Comodo Firewall для Windows

Comodo Firewall 10.0.0.6092

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Описание Comodo Firewall 10.0.0.6092Описание   Скачать Comodo Firewall 10.0.0.6092СКАЧАТЬ (5,2 Мб) Скриншоты Comodo Firewall 10.0.0.6092Скриншоты (14)   Статистика Comodo Firewall 10.0.0.6092Статистика   Отзывы о Comodo Firewall 10.0.0.6092Отзывы (258)  
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4.69 из 5, всего оценок - 304
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Comodo Firewall Pro - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов, троянов и т.д.

В его средствах есть анализатор приложений подозрительной активности и проверка всех компонентов запущенных приложений.

В приложении содержится база правил на 13 000 программ, так что пользователю вряд ли понадобиться редактировать и добавлять новые правила.

  • автоматически проверяет компоненты программ, разрешая или запрещая им доступ
  • следит за работой программ, имеющих доступ в интернет
  • защищает от троянов
  • умная система предупреждений с советом для пользователя
  • интеграция с Windows Security Center
  • защита против некорректного завершения работы от различного вредоносного ПО
  • защита компьютера при старте системы
  • автоматическое обновление
  • детальный журнал событий
  • контроль активности приложений с подробным отчетом об использованном трафике

Начиная с версии 3.5 фаервол Comodo Firewall Pro входит в состав бесплатной комплексной защиты Comodo Internet Security и может устанавливаться как отдельный компонент.

Что нового в Comodo Firewall 10.0.0.6092?
  • Реализован предварительный вариант офлайн установщика. Установщик не инсталлирует Comodo Secure Shopping, но компонент можно дополнительно установить из основного интерфейса CIS Premium.
  • Обновлены настройки уведомлений, реализована интеграция с Центром безопасности Windows 10.
  • Исправлены сбои Microsoft Edge.
  • Исправлено: Когда рейтинг файлов отключен, файлы, установленные доверенными установщиками автоматически добавляются в список надежных.
Скриншоты Comodo Firewall:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 64 553
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls

Отзывы о программе Comodo Firewall

Konstantin про Comodo Firewall 8.4.0.5165 Final [20-10-2016]

Отлично,но нужно правильно наастроить и применить в паре с антивирусом,так сказать дружелюбно и болльше 0 проблем.Спасибо
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Вячеслав про Comodo Firewall 8.4.0.5165 Final [03-10-2016]

Хороший фаерволл,тоже давно пользуюсь.Что могу сказать,судя из прочитанных комментов:каждый свободен в выборе того или иного софта, своя симпатия, от того и отталкиваясь получаем такое рассуждение.Интернет находится вверху огромной мировой "пирамиды", кто имеет тот поймёт, Майкрософт имеет "львиную" долю своего софта, новая WIN-да, та что 10,стала более "интелектуальная"(программисты там далеко не идиоты и "папа Бил" не бедный),поэтому не удивляемся,почему что-то блокируется или не инсталлируется,"они" видят преобладание своего софта до 99%,это ведь "мани-мани".Возможно службу соответствующую надо отключать в WIN-де,изучайте "операционку",без неё "железо" ваше "хлам", а не сторонняя прога,не судите раньше времени, в настройках внимательно осмотреться( начиная с инстала-дабы лишнего не инсталлировать), ненужный контент отключить,сняв "галки" с Viruscop-пов,рейтингов и т.п. и т.д.(лишние ресурсы системы и трафика),оставте чисто фаер, порты "скройте", не спешите сеть именовать домашней(откроете "дыру" в системе),лучше общак, и так далее и т.п.Пользуюсь фаером Comodo ( без антивира и остольного вышесказанного "хлама") на стареньком ноуте 2010 с WIN_дой 7(х86). Полёт нормальный. Да, кстати, кто-то помнит фильм с Уилл Смиттом "Я-робот"так вот в своём уровне WIN_10 это Вики, ну а новые роботы_"служебка"(своего рода "силовики",люди ведь придумывают).Так, что кто не хочет потерять "свободу в собственном железе",знакомтесь внимательней со сторонними продуктами и "сдружитесь". микроСофты "наглеют".Гуги "догоняет"....
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Vladislav про Comodo Firewall 8.4.0.5076 Final [25-08-2016]

- пож. подскажите как в firewall заблокировать скрытые файлы *.bin
- как в firewall comodo настроить запрос системных
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lamek09 про Comodo Firewall 8.2.0.5027 Final [14-06-2016]

У меня после установки этого Comodo Firewall перестало часть программ запускаться: WinRAR, CCleaner и др. И системные инструменты отказали: редактор реестра, диспетчер задач, регулятор звука, восстановление системы и т.д. Правду наверно говорят что хорошее бесплатным не бывает.
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Руслан про Comodo Firewall 8.2.0.4703 Final [29-11-2015]

Етот фаервол лутше не обновлять, тут хоть не знаю каким грамотным будь, прога обновилась, перезагрузил и все, некоторые програмы работают, некоторые требуют ключ активацыи, а некоторые не открываются, судя по отзывам прийдется винду сносить, больше comodo не поставлю.
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