Konstantin про Comodo Firewall 8.4.0.5165 Final [20-10-2016]
Отлично,но нужно правильно наастроить и применить в паре с антивирусом,так сказать дружелюбно и болльше 0 проблем.Спасибо | | Ответить
Вячеслав про Comodo Firewall 8.4.0.5165 Final [03-10-2016]
Хороший фаерволл,тоже давно пользуюсь.Что могу сказать,судя из прочитанных комментов:каждый свободен в выборе того или иного софта, своя симпатия, от того и отталкиваясь получаем такое рассуждение.Интернет находится вверху огромной мировой "пирамиды", кто имеет тот поймёт, Майкрософт имеет "львиную" долю своего софта, новая WIN-да, та что 10,стала более "интелектуальная"(программисты там далеко не идиоты и "папа Бил" не бедный),поэтому не удивляемся,почему что-то блокируется или не инсталлируется,"они" видят преобладание своего софта до 99%,это ведь "мани-мани".Возможно службу соответствующую надо отключать в WIN-де,изучайте "операционку",без неё "железо" ваше "хлам", а не сторонняя прога,не судите раньше времени, в настройках внимательно осмотреться( начиная с инстала-дабы лишнего не инсталлировать), ненужный контент отключить,сняв "галки" с Viruscop-пов,рейтингов и т.п. и т.д.(лишние ресурсы системы и трафика),оставте чисто фаер, порты "скройте", не спешите сеть именовать домашней(откроете "дыру" в системе),лучше общак, и так далее и т.п.Пользуюсь фаером Comodo ( без антивира и остольного вышесказанного "хлама") на стареньком ноуте 2010 с WIN_дой 7(х86). Полёт нормальный. Да, кстати, кто-то помнит фильм с Уилл Смиттом "Я-робот"так вот в своём уровне WIN_10 это Вики, ну а новые роботы_"служебка"(своего рода "силовики",люди ведь придумывают).Так, что кто не хочет потерять "свободу в собственном железе",знакомтесь внимательней со сторонними продуктами и "сдружитесь". микроСофты "наглеют".Гуги "догоняет".... | 2 | Ответить
Vladislav про Comodo Firewall 8.4.0.5076 Final [25-08-2016]
- пож. подскажите как в firewall заблокировать скрытые файлы *.bin
- как в firewall comodo настроить запрос системных | | Ответить
lamek09 про Comodo Firewall 8.2.0.5027 Final [14-06-2016]
У меня после установки этого Comodo Firewall перестало часть программ запускаться: WinRAR, CCleaner и др. И системные инструменты отказали: редактор реестра, диспетчер задач, регулятор звука, восстановление системы и т.д. Правду наверно говорят что хорошее бесплатным не бывает. 1 | 10 | Ответить
Руслан про Comodo Firewall 8.2.0.4703 Final [29-11-2015]
Етот фаервол лутше не обновлять, тут хоть не знаю каким грамотным будь, прога обновилась, перезагрузил и все, некоторые програмы работают, некоторые требуют ключ активацыи, а некоторые не открываются, судя по отзывам прийдется винду сносить, больше comodo не поставлю. | 6 | Ответить