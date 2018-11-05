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Video Thumbnails Maker для Windows

Video Thumbnails Maker 12.0.0.1

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Описание Video Thumbnails Maker 12.0.0.1Описание   Скачать Video Thumbnails Maker 12.0.0.1СКАЧАТЬ (24,64 Мб) Скриншоты Video Thumbnails Maker 12.0.0.1Скриншоты (4)   Статистика Video Thumbnails Maker 12.0.0.1Статистика   Отзывы о Video Thumbnails Maker 12.0.0.1Отзывы (6)  
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4.86 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.86 из 5
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Video Thumbnails Maker - это программа для снятия "превьюшек", капсов, скринов, эскизов с видеофайлов. Утилита может применяться при каталогизации домашней коллекции видеофильмов, сопровождении выкладываемых в сеть видеоматериалов.

Возможности программы Video Thumbnails Maker:

  • Поддержка пакетной обработки видеофайлов.
  • Поддержка практически любых видео-форматов (хоть MOV, QT, FLV, SWF, RM). Главное чтобы у вас в системе был подходящий кодек.
  • Возможность приостановить/продолжить или закончить текущее задание в любой момент.
  • Возможность сохранять кадры по-отдельности.
  • Импорт/экспорт пресетов
  • Собственный формата файла пресетов (*.vtm). При запуске пресета автоматически открывается программа и окно опций с импортированными настройками. Очень удобно.
  • 5 стандартных пресетов.
  • Водяные знаки (с поддержкой прозрачности и альфа-каналов).
  • Можно использовать собственные картинки в качестве фона превьюшки.
  • Опция автоподгонки высоты кадра под ширину.
  • Опция автоподгонки размера превьюшки под разрешение вашего экрана.
  • Специальные эффекты (тени, обрезка углов кадров, черно-белые кадры).
  • Настраиваемые шрифты, цвета рамок, контуров, текста, теней, фона.
  • Опция штампа времени в кадре (в углах или по центру, с контуром или без, прозрачность).
  • Произвольная конфигурация и местоположение на картинке информации о видео.
  • Опция добавления аудио- и видео- инфо о файле.
  • Опция добавления на картинку собственной строки.
  • Замена черных кадров, объединение нескольких картинок в одну.
  • Горячие клавиши.
Что нового в Video Thumbnails Maker 12.0.0.1?
  • Добавлены новые опции
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Video Thumbnails Maker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 640
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Video Thumbnails Maker

Сергей про Video Thumbnails Maker 5.0.0.2 [15-06-2013]

Похоже, автор "забил" на русскоязычных пользователей. Форум давно не работает, на письма автор не отвечает, русская версия старая и глючит.
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ak_47 про Video Thumbnails Maker 3.0.0.2 [18-01-2011]

unable to find a version of the runtime to run this application.
что делать? помогите плиз
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ShaunBaker про Video Thumbnails Maker 3.0.0.2 [20-03-2010]

Блиин , не работает , жаль ...
...а что такое microsoft.net 2.0 ?
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markant про Video Thumbnails Maker 2.1.0.4 [30-07-2009]

Программа действительно достойная и, на удивление, не имеющяя на данный момент реальной альтернативы на всём просторе Интернета. Постоянно пользуюсь при ведении личной видеоколлекции и пристально слежу за развитием программы. Ценность её также в том, что разработчик стабильно выпускает новые версии и с ним возможен диалог на родном языке для продвижения недостающих функций. У нас есть реальная возможность повлиять на программу, чтобы сделать её удобнее!
К особенностям отнесу самобытный интерфейс (не всегда интуитивный и не во всём удобный, но оригинальный), а также то, что самые «вкусные» функции доступны только при платной регистрации программы. Также отмечу, что стоимость регистрации невысока, что многим полезно научиться обращаться с электронными деньгами, и что русскоязычных разработчиков лично мне охотнее хочется поддержать рублём за достойный труд.
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ScorpBY про Video Thumbnails Maker 2.0.0.7 [13-03-2009]

Серж, установите Microsoft .NET версии 2.0 или выше.
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