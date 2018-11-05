Video Thumbnails Maker 12.0.0.1

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5 Video Thumbnails Maker - это программа для снятия "превьюшек", капсов, скринов, эскизов с видеофайлов. Утилита может применяться при каталогизации домашней коллекции видеофильмов, сопровождении выкладываемых в сеть видеоматериалов. Возможности программы Video Thumbnails Maker: Поддержка пакетной обработки видеофайлов.

Поддержка практически любых видео-форматов (хоть MOV, QT, FLV, SWF, RM). Главное чтобы у вас в системе был подходящий кодек.

Возможность приостановить/продолжить или закончить текущее задание в любой момент.

Возможность сохранять кадры по-отдельности.

Импорт/экспорт пресетов

Собственный формата файла пресетов (*.vtm). При запуске пресета автоматически открывается программа и окно опций с импортированными настройками. Очень удобно.

5 стандартных пресетов.

Водяные знаки (с поддержкой прозрачности и альфа-каналов).

Можно использовать собственные картинки в качестве фона превьюшки.

Опция автоподгонки высоты кадра под ширину.

Опция автоподгонки размера превьюшки под разрешение вашего экрана.

Специальные эффекты (тени, обрезка углов кадров, черно-белые кадры).

Настраиваемые шрифты, цвета рамок, контуров, текста, теней, фона.

Опция штампа времени в кадре (в углах или по центру, с контуром или без, прозрачность).

Произвольная конфигурация и местоположение на картинке информации о видео.

Опция добавления аудио- и видео- инфо о файле.

Опция добавления на картинку собственной строки.

Замена черных кадров, объединение нескольких картинок в одну.

Горячие клавиши. Что нового в Video Thumbnails Maker 12.0.0.1?

Добавлены новые опции

Исправлены ошибки

Скриншоты Video Thumbnails Maker:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000 Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 8 640 Разработчик SUU Design Последнее обновление 05.11.2018 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое

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