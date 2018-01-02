NetWorx - мощная и простая в повседневном использовании программа для учета интернет-трафика и мониторинга скорости интернет-подключения на вашем компьютере. Программа работает с любым кабельным или беспроводным подключением, а также модемом, предоставляя удобную статистику, отчеты и графики.
С помощью программы Вы сможете измерить реальную скорость и загрузку вашего интернет-подключения, просматривать ежедневные, недельные и месячные отчеты и получать уведомления о перерасходе трафика.
Ключевые особенности NetWorx:
Удобное и наглядное отображение исчерпывающей статистики в графическом или цифровом виде.
Подробные отчеты, экспорт в различные форматы файлов, включая Excel, MS Word и HTML.
Контроль входящего и исходящего трафика.
Поддержка dial-up, ISDN, кабельных модемов, ADSL, Ethernet карт и пр.
Наличие встроенных инструментов тестирования с расширенной статистикой, которая отображает приложения, использующие подключение к Интернету.
Наличие системы уведомлений при превышении сетевой активностью заданного пользователем уровеня (с возможностью автоматического отключения от Интернета).
Мониторинг скорости загрузки и отчеты по средней скорости передачи данных.
Журнал сеансов с подробной информацией о каждой сессии.
Версия 6.0 как авторы типа бесплатная, но не верьте, так как я программой пользуюсь год и больше, программа при обновлении запрашивает либо купить ключ либо ввести, которого у меня не требовали вообще. Теперь никакого подсчёта трафика программой. Если хотите пользоваться не обновляйте до 6.0 и выше. 1 | | Ответить