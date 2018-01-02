NetWorx для Windows

NetWorx 6.1 / 5.5.5 Free

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Описание NetWorx 6.1 / 5.5.5 FreeОписание   Скачать NetWorx 6.1 / 5.5.5 FreeСКАЧАТЬ (6,05 Мб) Скриншоты NetWorx 6.1 / 5.5.5 FreeСкриншоты (8)   Статистика NetWorx 6.1 / 5.5.5 FreeСтатистика   Отзывы о NetWorx 6.1 / 5.5.5 FreeОтзывы (91)  
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4.33 из 5, всего оценок - 317
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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NetWorx - мощная и простая в повседневном использовании программа для учета интернет-трафика и мониторинга скорости интернет-подключения на вашем компьютере. Программа работает с любым кабельным или беспроводным подключением, а также модемом, предоставляя удобную статистику, отчеты и графики.

С помощью программы Вы сможете измерить реальную скорость и загрузку вашего интернет-подключения, просматривать ежедневные, недельные и месячные отчеты и получать уведомления о перерасходе трафика.

Ключевые особенности NetWorx:

  • Удобное и наглядное отображение исчерпывающей статистики в графическом или цифровом виде.
  • Подробные отчеты, экспорт в различные форматы файлов, включая Excel, MS Word и HTML.
  • Контроль входящего и исходящего трафика.
  • Поддержка dial-up, ISDN, кабельных модемов, ADSL, Ethernet карт и пр.
  • Наличие встроенных инструментов тестирования с расширенной статистикой, которая отображает приложения, использующие подключение к Интернету.
  • Наличие системы уведомлений при превышении сетевой активностью заданного пользователем уровеня (с возможностью автоматического отключения от Интернета).
  • Мониторинг скорости загрузки и отчеты по средней скорости передачи данных.
  • Журнал сеансов с подробной информацией о каждой сессии.
Скриншоты NetWorx:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)43 / 322 250
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУчет и контроль трафика
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Отзывы о программе NetWorx

МсДобраяКошка про NetWorx 6.0.2 / 5.5.5 Free [10-05-2017]

график не показывает, а в настройках невозможно ничего сделать - строка "отобразить график" - серая.
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dr-cheez про NetWorx 6.0 [28-01-2017]

Нифига она не бесплатная, это версия 6.0, шароварная на месяц, а потом баблишко требует
6 | 1 | Ответить

Ybrjkfq про NetWorx 6.0 [18-01-2017]

С 01.01.17 стала платной
7 | | Ответить

gegemon2012 про NetWorx 6.0 [08-01-2017]

начиная с версии 6.0 программа стала требовать купить лицензию.
2 | | Ответить

Krit в ответ gegemon2012 про NetWorx 6.0 [19-02-2017]

Пользуйтесь последней бесплатной версией NetWorx 5.5.5.
3 | 2 | Ответить

Василий про NetWorx 6.0 [06-01-2017]

Версия 6.0 как авторы типа бесплатная, но не верьте, так как я программой пользуюсь год и больше, программа при обновлении запрашивает либо купить ключ либо ввести, которого у меня не требовали вообще. Теперь никакого подсчёта трафика программой. Если хотите пользоваться не обновляйте до 6.0 и выше.
1 | | Ответить

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