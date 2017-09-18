VDownloader - бесплатная программа, позволяющая находить и загружать видео с Youtube, Google, MySpace, DailyMotion, Yuvutupan и многих других подобных сервисов напрямую, без посещения самих сайтов.

VDownloader позволяет сохранять скачанные файлы в форматы совместимые с iPOD, Sony PSP, мобильными телефонами, а также в AVI, MPG, VCD, SVCD, DVD или FLV форматах.