VDownloader для Windows

VDownloader 4.5.2818

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VDownloader 4.5.2818Описание   Скачать VDownloader 4.5.2818СКАЧАТЬ (849 Кб) Скриншоты VDownloader 4.5.2818Скриншоты (5)   Статистика VDownloader 4.5.2818Статистика   Отзывы о VDownloader 4.5.2818Отзывы (9)  
Оцените программу!
4.66 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VDownloader - бесплатная программа, позволяющая находить и загружать видео с Youtube, Google, MySpace, DailyMotion, Yuvutupan и многих других подобных сервисов напрямую, без посещения самих сайтов.

VDownloader позволяет сохранять скачанные файлы в форматы совместимые с iPOD, Sony PSP, мобильными телефонами, а также в AVI, MPG, VCD, SVCD, DVD или FLV форматах.

Что нового в VDownloader 4.5.2818?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты VDownloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 33 933
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

Download Master 6.13.1.1563

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными

VKSaver 3.3.1591

VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать понравившуюся музыку и видео файлы с ВКонтакте. Устанавливается в качестве

юБар 1.9.2.1

uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для

Ummy Video Downloader 1.8.2.0

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео.

VKMusic 4.75

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует

Teleport Pro 1.72

Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной

скачать Adguard

Отзывы о программе VDownloader

Тамара про VDownloader 4.2.1705 [28-03-2016]

Спасибо! Очень хорошая программа, легко находит видео в ютубе и скачивает. Удобно и быстро.
| 1 | Ответить

SL про VDownloader 4.1.1304 [27-08-2015]

Программа вообще то на русском, первые версии работали лучше ,последние имеют ограничения, просят купить полную версию. CerryPlayer больше понравился - конвертирует загрузку в любой формат, имеет выбор качества просмотра, да и денег не просит.
1 | | Ответить

мартин про VDownloader 3.0.752 [19-02-2011]

говно полное, порнуху с сайтов не качает.
3 | | Ответить

DENIS про VDownloader 0.81 [03-06-2009]

Прога ништячная, ничего мудрёного.
Plug end play, бери и работай!!!
| | Ответить

Андрей Коршунов про VDownloader 0.81 [16-05-2009]

Отлично! Респект
| | Ответить

Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 