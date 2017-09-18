Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной
Отзывы о программе VDownloader
Тамара про VDownloader 4.2.1705 [28-03-2016]
Спасибо! Очень хорошая программа, легко находит видео в ютубе и скачивает. Удобно и быстро. | 1 | Ответить
SL про VDownloader 4.1.1304 [27-08-2015]
Программа вообще то на русском, первые версии работали лучше ,последние имеют ограничения, просят купить полную версию. CerryPlayer больше понравился - конвертирует загрузку в любой формат, имеет выбор качества просмотра, да и денег не просит. 1 | | Ответить
мартин про VDownloader 3.0.752 [19-02-2011]
говно полное, порнуху с сайтов не качает. 3 | | Ответить
DENIS про VDownloader 0.81 [03-06-2009]
Прога ништячная, ничего мудрёного.
Plug end play, бери и работай!!! | | Ответить