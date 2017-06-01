Belarc Advisor для Windows

Belarc Advisor 8.5.3.0

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Описание Belarc Advisor 8.5.3.0Описание   Скачать Belarc Advisor 8.5.3.0СКАЧАТЬ (3,43 Мб) Скриншоты Belarc Advisor 8.5.3.0Скриншоты (1)   Статистика Belarc Advisor 8.5.3.0Статистика   Отзывы о Belarc Advisor 8.5.3.0Отзывы (3)  
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4.31 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Belarc Advisor - бесплатная программа, которая выводит детальную информацию об установленном в компьютере программном и аппаратном обеспечении, статусе антивируса, установленных и не установленных заплаток (hotfixes) для вашей операционной системы с прямыми ссылками для их загрузки, а также данные CIS (Центр Интернет Безопасности), характеризующие общее состояние безопасности вашей ОС. Полученные результаты отображаются в браузере.

Скриншоты Belarc Advisor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 10 927
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе Belarc Advisor

Leonid про Belarc Advisor 8.5a [05-09-2015]

Не работает с Windows 10
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SunnY про Belarc Advisor 8.1p [8.1.16.3] [09-11-2010]

Весьма для некоторых полезная, но вот не увидел там где отображается обладатель лицензии windows, ну и прожка на английском.
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Ver@ про Belarc Advisor 8.1.5.2 [10-12-2009]

Супер!Мне понравилось!Умеет определять номер лицензии кое-каких программа установленных в системе,но не все.
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