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Total PDF Converter для Windows

Total PDF Converter 6.1.0.142

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Описание Total PDF Converter 6.1.0.142Описание   Скачать Total PDF Converter 6.1.0.142СКАЧАТЬ (42,55 Мб) Скриншоты Total PDF Converter 6.1.0.142Скриншоты (1)   Статистика Total PDF Converter 6.1.0.142Статистика   Отзывы о Total PDF Converter 6.1.0.142Отзывы (18)  
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3.85 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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Total PDF Converter - преобразовывает PDF в DOC, RTF, XLS, HTML, EPS, PS, TXT, CSV или изображения (TIFF, BMP, JPEG, GIF, WMF, EMF, PNG). Программа имеет понятный интерфейс и полную поддержку командной строки.

Ключевые характеристики:

  • Конвертирование PDF в Doc, Excel, HTML, XHTML, RTF, Text или CSV.
  • Поддерживает не только PDF, но и PS, EPS, PRN, XPS, OXPS.
  • Возможность преобразования PDF в следующие форматы изображений: BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF, WMF, EMF и EPS.
  • Преобразование группы файлов одновременно
  • Не требуется использование Adobe Acrobat
  • Поддерживается PDF, написанный на многобайтных языках
  • Сохраняет структуру оригинального документа
  • Чрезвычайно прост в использовании
Скриншоты Total PDF Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 3000 руб.)
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 51 234
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы
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Отзывы о программе Total PDF Converter

Корвин про Total PDF Converter 2.1.259 [14-09-2015]

Это говно ничего не конвертирует из пдф в док. Чистые листы. Очень "крутая" программа
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Oleg про Total PDF Converter 1.5 [04-05-2013]

Может я не правильно использую ее, короче, когда уже перевод закончен и он должен показать в папке готовый файл его там нет! есть только не переведенный файл... пробовал несколько раз не получилось, переводил пдф в jped \ png
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Кыцык про Total PDF Converter 1.5 [15-03-2013]

Попробовал. Понравилось. В PDF в JPEG перевел на ура. Остальное пока не пробовал, но мое мнение пока на уровне +.
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Сергей про Total PDF Converter 1.5 [10-05-2012]

Программа плохая, при конвертировании выдает ошибку не сконвертировав до конца.
Вот эта прога действительно высший клас: Solid PDF Tools 7.2 Build 1428 - актуальная версия
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karel про Total PDF Converter 1.5 [23-01-2012]

Спасибо друзья за совет, не буду даром тратить время. Попробую лучше Adobe Reader 9.
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