Total PDF Converter - преобразовывает PDF в DOC, RTF, XLS, HTML, EPS, PS, TXT, CSV или изображения (TIFF, BMP, JPEG, GIF, WMF, EMF, PNG). Программа имеет понятный интерфейс и полную поддержку командной строки.
Ключевые характеристики:
Конвертирование PDF в Doc, Excel, HTML, XHTML, RTF, Text или CSV.
Поддерживает не только PDF, но и PS, EPS, PRN, XPS, OXPS.
Возможность преобразования PDF в следующие форматы изображений: BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF, WMF, EMF и EPS.
Преобразование группы файлов одновременно
Не требуется использование Adobe Acrobat
Поддерживается PDF, написанный на многобайтных языках
ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять сканирование бумажных документов с последующим сохранением на ПК
Отзывы о программе Total PDF Converter
Корвин про Total PDF Converter 2.1.259 [14-09-2015]
Это говно ничего не конвертирует из пдф в док. Чистые листы. Очень "крутая" программа | | Ответить
Oleg про Total PDF Converter 1.5 [04-05-2013]
Может я не правильно использую ее, короче, когда уже перевод закончен и он должен показать в папке готовый файл его там нет! есть только не переведенный файл... пробовал несколько раз не получилось, переводил пдф в jped \ png | | Ответить
Кыцык про Total PDF Converter 1.5 [15-03-2013]
Попробовал. Понравилось. В PDF в JPEG перевел на ура. Остальное пока не пробовал, но мое мнение пока на уровне +. | | Ответить
Сергей про Total PDF Converter 1.5 [10-05-2012]
Программа плохая, при конвертировании выдает ошибку не сконвертировав до конца.
Вот эта прога действительно высший клас: Solid PDF Tools 7.2 Build 1428 - актуальная версия | 5 | Ответить
karel про Total PDF Converter 1.5 [23-01-2012]
Спасибо друзья за совет, не буду даром тратить время. Попробую лучше Adobe Reader 9. | | Ответить