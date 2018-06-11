Tor Browser для Windows

Tor Browser 7.5.5

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Описание Tor Browser 7.5.5Описание   Скачать Tor Browser 7.5.5СКАЧАТЬ (51,47 Мб) Скриншоты Tor Browser 7.5.5Скриншоты (4)   Статистика Tor Browser 7.5.5Статистика   Отзывы о Tor Browser 7.5.5Отзывы (72)  
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4.31 из 5, всего оценок - 300
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Tor Browser - поможет вам защититься от "анализа потока данных" — разновидности сетевого надзора, который угрожает персональной свободе и приватности, конфиденциальности бизнес контактов и связей.

Сервис обеспечивает защиту за счёт маршрутизации вашего сетевого трафика по распределённой сети серверов запущенных добровольцами со всего мира: это не даёт возможности внешнему наблюдателю отслеживающему ваше интернет-соединение узнать какие сайты вы посещаете, а также не даёт возможности сайту узнать ваше физическое местоположение.

Программа работает со многими существующими приложениями, включая веб-браузеры, системы мгновенного обмена сообщениями, клиенты удалённого доступа, и другие приложения использующие протокол TCP.

Сотни тысяч людей в мире используют Tor по разнообразным причинам: журналисты и блоггеры, организации по защите прав людей, работники правоохранительных органов, военнослужащие, корпорации, жители стран с репрессивными режимами, и просто обычные граждане.

Что нового в Tor Browser 7.5.5?
  • Обновлены переводы
  • Исправлены различные ошибки.
Скриншоты Tor Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)51 / 181 126
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - Анонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Tor Browser

олоф про Tor Browser 7.5 [21-02-2018]

да чистая шляпа ваш тор!всё что нужно итак открываю пароноики!
| 10 | Ответить

Владимир про Tor Browser 7.0.11 [13-12-2017]

У меня отлично работает Tor Browser for Windows Version 7.0.11 - Windows 10, 8, 7, Vista, and XP, и на любой заблокированный сайт можно зайти. Так что не нужно писать всякую ерунду, что Tor Browser плохой. И у моих знакомых тоже Tor Browser хорошо работает. Я скачивал Tor Browser с официального сайта. Ещё нужно правильно установить, настроить Tor Browser.
12 | 2 | Ответить

nic22 про Tor Browser 7.0.2 [21-07-2017]

После ознакомления сразу удалил это неуклюжее мазилоподобное поделие. Такое ощущение что над пользователями откровенно измываются предлагая им какой-то сырой самодел. Скачивал с их офсайта. Больше на тор никогда не поведусь
1 | 13 | Ответить

Павел про Tor Browser 6.5.2 [30-05-2017]

Ваш TOR полное гамно тормоз отстойный! Программу писали инопланетяне или тупые
2 | 32 | Ответить

Петро про Tor Browser 6.5.2 [06-05-2017]

Да параша полная той тор он типа ір скрывает а почему же все ір что дает тор на whoer в блек листе да и еще анонимность не больше 30 % к тому же тупит что капец
3 | 35 | Ответить

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