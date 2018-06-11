Tor Browser - поможет вам защититься от "анализа потока данных" — разновидности сетевого надзора, который угрожает персональной свободе и приватности, конфиденциальности бизнес контактов и связей.

Сервис обеспечивает защиту за счёт маршрутизации вашего сетевого трафика по распределённой сети серверов запущенных добровольцами со всего мира: это не даёт возможности внешнему наблюдателю отслеживающему ваше интернет-соединение узнать какие сайты вы посещаете, а также не даёт возможности сайту узнать ваше физическое местоположение.

Программа работает со многими существующими приложениями, включая веб-браузеры, системы мгновенного обмена сообщениями, клиенты удалённого доступа, и другие приложения использующие протокол TCP.

Сотни тысяч людей в мире используют Tor по разнообразным причинам: журналисты и блоггеры, организации по защите прав людей, работники правоохранительных органов, военнослужащие, корпорации, жители стран с репрессивными режимами, и просто обычные граждане.