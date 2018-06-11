Tor Browser - поможет вам защититься от "анализа потока данных" — разновидности сетевого надзора, который угрожает персональной свободе и приватности, конфиденциальности бизнес контактов и связей.
Сервис обеспечивает защиту за счёт маршрутизации вашего сетевого трафика по распределённой сети серверов запущенных добровольцами со всего мира: это не даёт возможности внешнему наблюдателю отслеживающему ваше интернет-соединение узнать какие сайты вы посещаете, а также не даёт возможности сайту узнать ваше физическое местоположение.
Программа работает со многими существующими приложениями, включая веб-браузеры, системы мгновенного обмена сообщениями, клиенты удалённого доступа, и другие приложения использующие протокол TCP.
Сотни тысяч людей в мире используют Tor по разнообразным причинам: журналисты и блоггеры, организации по защите прав людей, работники правоохранительных органов, военнослужащие, корпорации, жители стран с репрессивными режимами, и просто обычные граждане.
Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция
Отзывы о программе Tor Browser
олоф про Tor Browser 7.5 [21-02-2018]
да чистая шляпа ваш тор!всё что нужно итак открываю пароноики! | 10 | Ответить
Владимир про Tor Browser 7.0.11 [13-12-2017]
У меня отлично работает Tor Browser for Windows Version 7.0.11 - Windows 10, 8, 7, Vista, and XP, и на любой заблокированный сайт можно зайти. Так что не нужно писать всякую ерунду, что Tor Browser плохой. И у моих знакомых тоже Tor Browser хорошо работает. Я скачивал Tor Browser с официального сайта. Ещё нужно правильно установить, настроить Tor Browser. 12 | 2 | Ответить
nic22 про Tor Browser 7.0.2 [21-07-2017]
После ознакомления сразу удалил это неуклюжее мазилоподобное поделие. Такое ощущение что над пользователями откровенно измываются предлагая им какой-то сырой самодел. Скачивал с их офсайта. Больше на тор никогда не поведусь 1 | 13 | Ответить
Павел про Tor Browser 6.5.2 [30-05-2017]
Ваш TOR полное гамно тормоз отстойный! Программу писали инопланетяне или тупые 2 | 32 | Ответить
Петро про Tor Browser 6.5.2 [06-05-2017]
Да параша полная той тор он типа ір скрывает а почему же все ір что дает тор на whoer в блек листе да и еще анонимность не больше 30 % к тому же тупит что капец 3 | 35 | Ответить