Free YouTube Download - бесплатная и простая в использовании программа для загрузки видео-файлов с сайта YouTube с последующим конвертированием в форматы AVI, MP4, FLV, WebM. Поддерживается работа с HD (High Definition) и HQ (Higher Quality) видео, присутствует пакетный режим, а также работа программы через прокси. С помощью Free YouTube Download вы сможете скачивать видео с YouTube и сохранять его в нужном формате буквально одним нажатием кнопки.
Благодаря новым функциям, встроенным в программу, вы сможете:
добавлять ссылки и выбирать качество видео в процессе скачивания;
сохранять историю закачек (в случае потери видео Вы сможете его найти по названию);
скачивать видео в оригинальном качестве, в котором оно хранится на YouTube;
просматривать иконки для видео YouTube в программе;
скачивать видео с ограниченным доступом YouTube через браузеры Firefox, Internet Explorer и Google Chrome;
VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать понравившуюся музыку и видео файлы с ВКонтакте. Устанавливается в качестве
Отзывы о программе Free YouTube Download
Жора про Free YouTube Download 4.1.66.1226 [09-02-2018]
На многих сайтах эта БЕСПЛАТНАЯ программа идет на 1 месте по популярности, и я повелся((((, хотя в отзывах писали, что премиум версия назойливо предлагается! Так эта БЕСПЛАТНАЯ программа без платной премиум - абсолютный ноль! мало того, что замучают предложения до премиум обновиться, так еще все функции, что описании обещаны работают только при обновлении. Ролик 41мб скачивал почти 10 минут!!!!!!!!!!!! (при этом предлагают обновиться и скачать за 15 сек.). P.S. нужна была программа на 1 раз чтобы скачать видеоуроки. Поэтому, если для постоянного использования, то либо премиум купить или другую программу искать. 1 | | Ответить
nordstone про Free YouTube Download 4.1.58.928 [09-10-2017]
Free ? premium сразу же впарить пытаются ! КАЗЛЫ !!! 3 | | Ответить
Развод госпада про Free YouTube Download 4.1.28.831 [27-09-2016]
Развод господа, прога требует премиум акк, а в 720р можно качать где угодно, даже в онлайн. 4 | 4 | Ответить
Олег про Free YouTube Download 4.0.7.1117 [19-11-2015]
А я скачиваю программой USDownloader 1.3.5.9 3 | 1 | Ответить
den про Free YouTube Download 3.2.58.505 [28-05-2015]
Free YouTube Download v.3259 Отлично работает! Качает целыми плейлистами, только при скачивании плейлистов с канала или профиля кликайте не на картинку а на ссылочку внизу, иначе будет качать только картинки 2 | 13 | Ответить