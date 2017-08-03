Google Earth теперь и для iPhone - вы сможете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты местности и сооружения в трехмерном изображении, слетать в космос и опуститься на дно океана.

С новой функцией Google Ocean теперь все желающие могут не просто посмотреть рельеф дна океана, но и понять как там происходят многие процессы. Вы станете свидетелем невероятных открытий, сделанных такими компаниями как ВВС и National Geographic, а также сможете исследовать останки затонувших кораблей, например "Титаника", в трехмерном изображении.