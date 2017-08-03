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Google Earth для iOS

Google Earth 9.0.78 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Google Earth 9.0.78 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Google Earth 9.0.78 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (137 Мб) Скриншоты Google Earth 9.0.78 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Google Earth 9.0.78 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Google Earth 9.0.78 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (4)  Видеоролик к программе Google Earth 9.0.78 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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4.31 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Google Earth теперь и для iPhone - вы сможете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты местности и сооружения в трехмерном изображении, слетать в космос и опуститься на дно океана.

С новой функцией Google Ocean теперь все желающие могут не просто посмотреть рельеф дна океана, но и понять как там происходят многие процессы. Вы станете свидетелем невероятных открытий, сделанных такими компаниями как ВВС и National Geographic, а также сможете исследовать останки затонувших кораблей, например "Титаника", в трехмерном изображении.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Earth:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 27 064
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Карты - GPS
 Программа Google Earth отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Google Earth

Сергей про Google Earth 7.1.1 для iPhone, iPad, iPod [06-07-2013]

Больше не буду у них регистрироваться!
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Sss про Google Earth 7.0.2 для iPhone, iPad, iPod [25-12-2012]

Сволочи.
Придется опять шаманить.
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ashirali про Google Earth 1.0.1 для iPhone [27-01-2010]

я уже три сутки ни как не получается загрузить Google Earsh
как не загрузить эту программу может кто-нибудь поможет
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Сергей про Google Earth 1.0.1 для iPhone [26-04-2009]

для зарегистрированных российских пользователей эта прога не доступна (
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