Getsee - фильмы, сериалы, мультфильмы и книги - качаем без проблем!

Все мы в той или иной степени потребляем контент. Кто-то любит фильмы, кто-то сериалы, а другой с упоением пропадает в книгах. Наш канал SoftPortal.TV подготовил для вас обзор одной из лучших программ для бесплатного просмотра сериалов, фильмов, мультфильмов и даже книг.

Приложение называется GetSee и является не только сборником фильмов и сериалов, чем в 2019 году никого не удивишь, а и полноценным медиа-ресурсом. Хочешь книги? Без проблем! Журналы - да пожалуйста. Так как приложение не совсем легальное - найти его на просторах Google Play или других магазинов цифровых приложений не получится - только на официальном сайте. Здесь вы найдете версии для Windows, macOS, Android - причем имеется даже версия приложения для Android-планшетов и приложения для вашего SmartTV. Из минусов - отсутствие версии для мобильных устройств Apple – владельцы iOS, увы, как говорится, мимо кассы.

Рассматривать сегодня мы будем именно Android версию приложения GetSee, хотя программа на всех доступных платформах выглядит примерно одинаково, так что большого отличия не будет. На главной странице отображается популярные элементы каждого раздела - эдакая витрина. В правом верхнем углу отображаются четыре кнопки для быстрых переходов между самыми важными разделами - закладки, подписки, загрузки и поиск.

Слева же расположено выезжающее меню. Давайте коротко пройдемся по нему. Здесь мы найдем следующие разделы - кино, сериалы, мультфильмы, музыка, аудиокниги, книги, журналы, подписки, избранное, история, загрузки, настройки и поддержка. Кстати по поддержка нас приятно удивила. Как утверждают разработчики, она круглосуточная и помимо стандартной формы, оставить свое сообщение можно на электронную почту и в группе Вконтакте.

Рассматривать все разделы с контентом смысла нет, ведь они сделаны по одной логике, поэтому давайте рассмотрим на примере раздела с фильмами. Здесь мы можем выбрать сортировку и добавить фильтры для поиска фильма. Выбрали интересующий вас - переходим на его страничку. Видим три подкатегории - «Описание», «Смотреть» и «Скачать». В первом можем посмотреть трейллер и кадры из фильма, добавить его в избранное или подписаться. Опция подписки больше подходит для сериалов - вы будете получать уведомления о выходе новой серии. Ниже видим комментарии. Для изощренных киноманов - оценка с Кинопоиска и IMDb тут тоже имеется. Во вкладке «Смотреть» мы можем, разумеется, смотреть фильм. Во вкладке «Скачать» - загрузить его для оффлайн просмотра. Выбираем необходимый вариант и жмем на соответствующую кнопку, все легко и просто.

В настройках приложения можно выбрать плеер для воспроизведения (мы рекомендуем MX Player), приложение-стример (например ace stream), путь для сохранения файлов, приложение-загрузчик, параметры использования прокси и уведомления о новом контенте в разных разделах приложения GetSee.

Из минусов можно отметить, что приложение иногда долго буферизирует фильмы, особенно если выбирать файлы потяжелее, чем FullHD. А по стабильности ничего плохого сказать нельзя, за период использования программа вылетела у нас всего один раз - неприятно, но в целом терпимо.

В целом мы приложением довольны. Скачать его можно из нашего каталога:

Вот такой вот краткий обзор интересного приложения и онлайнового сервиса. Для вас его подготовил наш YouTube-канале SoftPortal.TV. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь видео со своими друзьями. И не забывайте о других наших каналах:

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