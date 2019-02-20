GetSee - удобное приложение, предоставляющее бесплатный доступ к лучшему медиаконтенту в Интернете (Кино, Сериалы, Мультфильмы, Книги, Журналы, Аудиокниги, Музыка и пр.), который можно смотреть онлайн или же скачать на свое мобильное устройство и просмотреть в любое удобное для вас время.

Из достоинств программы следует выделить отсутствие обязательной регистрации, запоминание последней просмотренной серии, возможность продолжить просмотр на том моменте, на котором прервали воспроизведение.

Особенности:

Доступ к лучшему контенту: Кино, Сериалы, Мультфильмы, Книги, Журналы, Аудиокниги, Музыка.

Сортировка по рейтингу и дате выхода.

Поиск.

Возможность ознакомиться с подробным описанием.

Выбор качества видео.

Избранное.

Менеджер загрузок.

Возможность использовать шифрование соединения.

И многое другое.

Примечание! Для корректного просмотра всех видео рекомендуется использовать VLC или MX Player.