Яндекс: Алиса 7.51 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
Vodafone Pay 1.2.0 для Android
После установки приложения Vodafone Pay, смартфон станет настоящим цифровым кошельком. Добавляйте карты MasterCard, Visa и оплачивайте товары и услуги с помощью
1 VPN 1.0 для Android
1 VPN - приложение, позволяющее одним кликом установить VPN-соединение. Поддерживаются соединения PPTP, L2TP и L2TP/IPSec. Кроме этого в состав программы входит
OLX.ua 4.36.2 для Android
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять
YouTube 14.05.56 для Android
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для
Лайм HD TV 2.1.5.1 для Android
Удобное и простое в использовании Android-приложение для бесплатного просмотра российских телеканалов, фильмов и сериалов. Присутствует программа передач на текущий