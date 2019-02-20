GetSee для Android

GetSee 2.0.0 для Android

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Описание GetSee 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать GetSee 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (35,58 Мб) Скриншоты GetSee 2.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика GetSee 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о GetSee 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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GetSee - удобное приложение, предоставляющее бесплатный доступ к лучшему медиаконтенту в Интернете (Кино, Сериалы, Мультфильмы, Книги, Журналы, Аудиокниги, Музыка и пр.), который можно смотреть онлайн или же скачать на свое мобильное устройство и просмотреть в любое удобное для вас время.

Из достоинств программы следует выделить отсутствие обязательной регистрации, запоминание последней просмотренной серии, возможность продолжить просмотр на том моменте, на котором прервали воспроизведение.

Особенности:

  • Доступ к лучшему контенту: Кино, Сериалы, Мультфильмы, Книги, Журналы, Аудиокниги, Музыка.
  • Сортировка по рейтингу и дате выхода.
  • Поиск.
  • Возможность ознакомиться с подробным описанием.
  • Выбор качества видео.
  • Избранное.
  • Менеджер загрузок.
  • Возможность использовать шифрование соединения.
  • И многое другое.

Примечание! Для корректного просмотра всех видео рекомендуется использовать VLC или MX Player.

Скриншоты GetSee:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе GetSee

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