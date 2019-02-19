IP-TV Player 49.4
IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных потоков HTTP, ТВ-тюнеров через WDM-драйвер, индивидуальными настройками
ACE Stream 3.1.32
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и
TV Player Classic 7.2.4
TV Player Classic - программа для просмотра и записи более 20-ти платных русскоязычных и 400 международных каналов и более 1200 бесплатных телевизионных каналов из
VKMusic 4.81.3
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует
Torrent TV плеер 3.26
Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта
ProgDVB 7.26.9
ProgDVB - бесплатное приложение, предоставляющее пользователю доступ к огромному количеству (более 4000) цифровых телеканалов и радиостанций. Также позволяет