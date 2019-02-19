GetSee для Windows

GetSee 2.2.26

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Описание GetSee 2.2.26Описание   Скачать GetSee 2.2.26СКАЧАТЬ (890 Кб) Скриншоты GetSee 2.2.26Скриншоты (5)   Статистика GetSee 2.2.26Статистика   Отзывы о GetSee 2.2.26Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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GetSee - удобное в использовании приложение для онлайн-просмотра любимых фильмов и сериалов на своем ПК, а также загрузки понравившегося контента себе на ПК.

Присутствует возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k), просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.) и пр. Также приложение умеет запоминать последнюю просмотренную серию.

Ключевые возможности:

  • воспроизведение аудио/видео в режиме онлайн;
  • возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k);
  • просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.);
  • возможность загрузки понравившегося контента на ПК;
  • большой выбор музыки, фильмов и сериалов;
  • запоминание последней просмотренной серии;
  • поддержка DLNA;
  • встроенный менеджер загрузок;
  • удобный поиск.

Примечание! Для воспроизведения видео необходимо наличие проигрывателя VLC Media Player.

Размер файла: 890 Кб (Загрузок: 1 817)
Скриншоты GetSee:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 817
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе GetSee

Shark про GetSee 0.18.005 [15-09-2018]

15-09-2018.
ОС:Win-7_х64.VLC Media Player-уже стоял.Понравилось.Спасибо.
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