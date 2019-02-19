GetSee - удобное в использовании приложение для онлайн-просмотра любимых фильмов и сериалов на своем ПК, а также загрузки понравившегося контента себе на ПК.

Присутствует возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k), просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.) и пр. Также приложение умеет запоминать последнюю просмотренную серию.

Ключевые возможности:

воспроизведение аудио/видео в режиме онлайн;

возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k);

просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.);

возможность загрузки понравившегося контента на ПК;

большой выбор музыки, фильмов и сериалов;

запоминание последней просмотренной серии;

поддержка DLNA;

встроенный менеджер загрузок;

удобный поиск.

Примечание! Для воспроизведения видео необходимо наличие проигрывателя VLC Media Player.