Лучшие программы для поиска и установки драйверов

Каждый, кто собирал компьютер самостоятельно, обновлял железо на более новое или даже старое либо же банально докупал какую-либо периферию для своего компьютера, сталкивался с одной очень неприятной вещью — поиск драйверов. Конечно, если устройство выпущено именитым производителем - AMD, NVIDIA, Intel, - то вопрос поиска драйверов снимается автоматически. Ведь у этих производителей есть отличные программы, которые ищут драйвера и ставят их автоматически. У NVIDIA есть такое явление, как NVIDIA GeForce Experience, например. Утилита от Intel помогает в поиске обновлений драйверов для любой продукции компании: процессоров, сетевых устройств, дисков и прочего.

Но что делать, если загружать программы для каждого конкретного устройства нет времени и желания. Мы уже не говорим о том варианте, когда производитель устройства «noname» и найти драйвера — тот еще геморрой? Правильно! Нужно воспользоваться программой для поиска драйверов. И именно о пяти таких программах пойдет речь в нашем обзоре.

Driver Booster Free

Это универсальный помощник в поиске драйверов. Из приятного стоит отметить красивый современный интерфейс, чем часто грешат подобные утилиты. Нажимаем «ПУСК» - и в бой! Программа найдет и установит необходимые драйвера. На этом ее функционал не заканчивается. Можно ускорить работу компьютера и оптимизировать систему, а также еще куча инструментов. Например, можно посмотреть характеристики вашего ПК. А если захочется максимального функционала, придется заплатить за Pro-версию.

Snappy Driver Installer

А вот эта программа — образец честного отношения разработчиков к пользователям. Она абсолютно бесплатная. Никакой рекламы, никаких премиум функций и прочего. Да, увы, тут интерфейс пострадал в угоду полного бесплатного функционала, однако со своими задачами программа справляется на «ура».

DriverPack Solution

Уникальность этого продукта практически в полной универсальности. Ее установка возможна на машину любой конфигурации. Бесплатная программа содержит встроенный набор разнообразных драйверов. После сканирования системы драйверы ищутся внутри этой базы, то есть подключение к интернету не обязательно. И только если нужный драйвер не найден, программа обращается к поисковым запросам в Сети, преимущественно к сату производителя.

Помимо прочего присутствуют и другие возможности: установка рекомендуемого софта, защита и чистка, диагностика, а также возможность скачать оффлайновый драйвер-пак чтобы доступ к драйверам был возможен без подключения к интернету.

DriverHub

Бесплатное и простое в использовании приложение для автоматического поиска и загрузки инсталляций драйверов, благодаря которому можно самостоятельно исправить и стабилизировать работу ПК. При возникновении непредвиденных ситуаций всегда имеется возможность откатить драйвер к исходному состоянию с помощью функции восстановления.

Также приложение позволяет загрузить и установить различные полезные программы. Например, для управления сетями и общим доступом, менеджер дисков, диспетчер задач и прочие системные утилиты.

SlimDrivers

Эта программа обновления драйверов пользуется неизменной популярностью у пользователей благодаря очень полезной функции — возможности скопировать драйверы Windows и сделать резервную копию (backup) установленного пакета.

Чтобы ею пользоваться не нужно быть слишком продвинутым юзером, но нужно минимально понимать английский. Ведь скачать программу можно только на этом языке. Жмем на кнопку «Start Scan» - и все, процесс пошел.

Все ссылки на загрузку вышеперечисленных программ их нашего каталога:

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