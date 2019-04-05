ICQ для Windows

ICQ 10.0 Build 35561

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Описание ICQ 10.0 Build 35561Описание   Скачать ICQ 10.0 Build 35561СКАЧАТЬ (39,37 Мб) Скриншоты ICQ 10.0 Build 35561Скриншоты (4)   Статистика ICQ 10.0 Build 35561Статистика   Отзывы о ICQ 10.0 Build 35561Отзывы (22)  
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4.11 из 5, всего оценок - 44
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
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ICQ - новая версия популярного мессенджера, позволяющая не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и совершать аудио/видео звонки, общаться с друзьями из социальных сетей (Facebook, Google+, Twitter), получать уведомления о новой почте на Mail.ru, отправлять бесплатные SMS.

Мессенжер предлагает улучшенный сервис бесплатных аудио\видео звонков - с друзьями теперь можно общаться не только обычным текстом. Теперь вы можете звонить им напрямую из ICQ или разговаривать с ними по видеочату, не теряя времени на набор текста!

  • C новым профилем пользователя теперь все под рукой.
  • Более 80 статусов в новой ICQ с удобными возможностями выбора и управления ими. ICQ запоминает, какие статусы вы использовали чаще всего, и позволяет вернуться к ним в один клик.
  • Получайте мгновенное уведомление о новой почте на Mail.ru, Gmail или Yahoo!Mail в вашу аську и управляйте вашими почтовыми ящиками прямо из ICQ.
  • Подключите ICQ к учетной записи Facebook, Gtalk и общайтесь в чате с друзьями из Facebook и Gtalk через ICQ.
  • Отправляйте фотографии своим друзьям в ICQ. Они смогут просматривать ваши фото, увеличивать или уменьшать их и будут приятно удивлены их высоким качеством.
  • Отправляйте бесплатные SMS на сотовые телефоны своих друзей прямо из ICQ. Друзья смогут ответить вам со своего мобильного телефона, и вы увидите их SMS прямо в окне сообщений ICQ.
Что нового в ICQ 10.0 Build 35561?
  • исправлены ошибки
ICQ
ICQ
ICQ
ICQ
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17 271
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе ICQ

Василий про ICQ 10.0 Build 12299 [08-03-2018]

Самоустанавливающаяся 10-ка - хуже придумать невозможно!!! :(
ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс - сразу видно, что за картинку прислали. А так - ПОЛНАЯ ХРЕНЬ!!Я пользовался Асей ещё в 96-м и она была лучше этой 10-ки! 8 - было самое то
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XXX про ICQ 10.0 Build 12288 [05-02-2018]

Новый интерфейс неплох, Аськой не пользвался уже года 3, и за это время ася изменилась в лу4чшую сторону, скачал и на комп и на андроид смартфон) еще у меня есть звонилка Nokia x5.00 и смартфон на symbian 9.3 Nokia C5. Так вот бы хотелось новые версии иметь на данных устройствах)
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Вова про ICQ 10.0 Build 12288 [02-02-2018]

Зато можно вставить картинку в текст из буфера обмена.
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Анна про ICQ 10.0 Build 12233 [13-10-2017]

Полное фуфло, мягче не сказать.. Ничего нельзя, все функции подрезали, жуть и гадость. Уродство сделали полное.
3 | 1 | Ответить

Юрий про ICQ 10.0 Build 12138 [21-11-2016]

Когда прилетает сообщение, то иконка в системном трее не моргает. Непонятно, есть ли новые сообщения или нет, когда работаешь в других окнах.
7 | 4 | Ответить

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