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ICQ 10.0 Build 35561
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4.11 из 5, всего оценок - 44
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- Рейтинг программы - 4.11 из 5
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ICQ - новая версия популярного мессенджера, позволяющая не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и совершать аудио/видео звонки, общаться с друзьями из социальных сетей (Facebook, Google+, Twitter), получать уведомления о новой почте на Mail.ru, отправлять бесплатные SMS.
Мессенжер предлагает улучшенный сервис бесплатных аудио\видео звонков - с друзьями теперь можно общаться не только обычным текстом. Теперь вы можете звонить им напрямую из ICQ или разговаривать с ними по видеочату, не теряя времени на набор текста!
- C новым профилем пользователя теперь все под рукой.
- Более 80 статусов в новой ICQ с удобными возможностями выбора и управления ими. ICQ запоминает, какие статусы вы использовали чаще всего, и позволяет вернуться к ним в один клик.
- Получайте мгновенное уведомление о новой почте на Mail.ru, Gmail или Yahoo!Mail в вашу аську и управляйте вашими почтовыми ящиками прямо из ICQ.
- Подключите ICQ к учетной записи Facebook, Gtalk и общайтесь в чате с друзьями из Facebook и Gtalk через ICQ.
- Отправляйте фотографии своим друзьям в ICQ. Они смогут просматривать ваши фото, увеличивать или уменьшать их и будут приятно удивлены их высоким качеством.
- Отправляйте бесплатные SMS на сотовые телефоны своих друзей прямо из ICQ. Друзья смогут ответить вам со своего мобильного телефона, и вы увидите их SMS прямо в окне сообщений ICQ.
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|Что нового в ICQ 10.0 Build 35561?
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Отзывы о программе ICQ
Василий про ICQ 10.0 Build 12299 [08-03-2018]
Самоустанавливающаяся 10-ка - хуже придумать невозможно!!! :(
ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс - сразу видно, что за картинку прислали. А так - ПОЛНАЯ ХРЕНЬ!!Я пользовался Асей ещё в 96-м и она была лучше этой 10-ки! 8 - было самое то
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XXX про ICQ 10.0 Build 12288 [05-02-2018]
Новый интерфейс неплох, Аськой не пользвался уже года 3, и за это время ася изменилась в лу4чшую сторону, скачал и на комп и на андроид смартфон) еще у меня есть звонилка Nokia x5.00 и смартфон на symbian 9.3 Nokia C5. Так вот бы хотелось новые версии иметь на данных устройствах)
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Вова про ICQ 10.0 Build 12288 [02-02-2018]
Зато можно вставить картинку в текст из буфера обмена.
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Анна про ICQ 10.0 Build 12233 [13-10-2017]
Полное фуфло, мягче не сказать.. Ничего нельзя, все функции подрезали, жуть и гадость. Уродство сделали полное.
3 | 1 | Ответить
Юрий про ICQ 10.0 Build 12138 [21-11-2016]
Когда прилетает сообщение, то иконка в системном трее не моргает. Непонятно, есть ли новые сообщения или нет, когда работаешь в других окнах.
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