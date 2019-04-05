ICQ 10.0 Build 35561

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4.11 из 5, всего оценок - 44 Рейтинг программы - 4.11 из 5

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5 ICQ - новая версия популярного мессенджера, позволяющая не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и совершать аудио/видео звонки, общаться с друзьями из социальных сетей (Facebook, Google+, Twitter), получать уведомления о новой почте на Mail.ru, отправлять бесплатные SMS. Мессенжер предлагает улучшенный сервис бесплатных аудио\видео звонков - с друзьями теперь можно общаться не только обычным текстом. Теперь вы можете звонить им напрямую из ICQ или разговаривать с ними по видеочату, не теряя времени на набор текста! C новым профилем пользователя теперь все под рукой.

Более 80 статусов в новой ICQ с удобными возможностями выбора и управления ими. ICQ запоминает, какие статусы вы использовали чаще всего, и позволяет вернуться к ним в один клик.

Получайте мгновенное уведомление о новой почте на Mail.ru, Gmail или Yahoo!Mail в вашу аську и управляйте вашими почтовыми ящиками прямо из ICQ.

Подключите ICQ к учетной записи Facebook, Gtalk и общайтесь в чате с друзьями из Facebook и Gtalk через ICQ.

Отправляйте фотографии своим друзьям в ICQ. Они смогут просматривать ваши фото, увеличивать или уменьшать их и будут приятно удивлены их высоким качеством.

Отправляйте бесплатные SMS на сотовые телефоны своих друзей прямо из ICQ. Друзья смогут ответить вам со своего мобильного телефона, и вы увидите их SMS прямо в окне сообщений ICQ. ICQ Mobile для iOS

ICQ- Free chat and video calls для Android

ICQ для Windows Phone Что нового в ICQ 10.0 Build 35561?

исправлены ошибки

ТОП-сегодня раздела "IRC, ICQ, Messenger" Telegram 1.6.3 Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров WhatsApp Web 1.0 для Google Chrome WhatsApp Web - расширение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете получить доступ к WhatsApp прямо с вашего веб-браузера Viber 10.4.0.54 Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых Discord 0.0.301 Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление Spark 2.8.3 Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка QIP 2005 Build 8097 QIP - бесплатный клиент для передачи мгновенных сообщений, который позволяет подключаться к различным общедоступным серверам. Альтернатива всем известной ICQ