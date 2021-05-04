ICQ- Free chat and video calls для Android
|Оценка:
|4.22/5 голосов - 47
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.22.2(824749) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mail.Ru
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 72 738 | Статистика
|Размер:
|113,28 Мб
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ICQ- Free chat and video calls — официальный клиент для Android-смартфонов с уведомлениями для быстрого чтения и ответа на сообщения. Позволяет общаться с друзьями в любой точке, где есть доступ в интернет. Вы можете изменять свои данные, искать новых друзей, управлять списком контактов. В сообщениях можно вставлять смайлики. Также есть поддержка прямого общения с друзьями в чате Facebook.
Особенности приложения:
- Высокое качество видеозвонков.
- Стабильное качество связи по сетях 3G, 4G, LTE или Wi-fi.
- Стикеры и смайлы для выражения ваших эмоций.
- Фото и видео сообщения.
- Групповые чаты.
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