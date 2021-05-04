ICQ- Free chat and video calls для Android

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Оценка: 4.22/5 голосов - 47
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.22.2(824749) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 72 738 | Статистика
Размер:113,28 Мб
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ICQ- Free chat and video calls — официальный клиент для Android-смартфонов с уведомлениями для быстрого чтения и ответа на сообщения. Позволяет общаться с друзьями в любой точке, где есть доступ в интернет. Вы можете изменять свои данные, искать новых друзей, управлять списком контактов. В сообщениях можно вставлять смайлики. Также есть поддержка прямого общения с друзьями в чате Facebook.

Особенности приложения:

  • Высокое качество видеозвонков.
  • Стабильное качество связи по сетях 3G, 4G, LTE или Wi-fi.
  • Стикеры и смайлы для выражения ваших эмоций.
  • Фото и видео сообщения.
  • Групповые чаты. 
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Отзывы о программе ICQ- Free chat and video calls

стэп про ICQ Mobile 5.0.8 для Android [01-03-2014]

ребят чо занах говнище
2 | 2 | Ответить

сука про ICQ Mobile 4.0.8 для Android [07-12-2013]

гавно
2 | 3 | Ответить

Totti FrAnchesk0 про ICQ Mobile 4.0.8 для Android [10-11-2013]

privet
2 | 2 | Ответить

neo про ICQ Mobile 4.0.7 для Android [26-04-2013]

приложение не установлено
2 | 2 | Ответить

irena про ICQ Mobile 4.0.4 для Android [04-03-2013]

И нифига он не идет.
2 | 2 | Ответить

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