handyCalc для Android

handyCalc 0.60 для Android

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Описание handyCalc 0.60 для AndroidОписание   Скачать handyCalc 0.60 для AndroidСКАЧАТЬ (1,37 Мб) Скриншоты handyCalc 0.60 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика handyCalc 0.60 для AndroidСтатистика   Отзывы о handyCalc 0.60 для AndroidОтзывы (4)  Видеоролик к программе handyCalc 0.60 для AndroidВидеоролик  
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4.66 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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handyCalc — мощнейший калькулятор для Android. Поддерживает использование различных функций, умеет решать уравнения и даже строит графики. При этом пользоваться калькулятором очень просто. Достачно просто писать выражение, как на бумаге и handyCalc сам все решит. Можно даже написать выражение "Oct.20 - today" и handyCalc посчитает сколько дней осталось до 20 октября.

В качестве бонуса handyCalc предлагает курс валют, обновляемый через интернет, а также конвертор всевозможных величин: объема, веса, температуры, площади, давления, мощности и т.д.

handyCalc
handyCalc
handyCalc
handyCalc
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 21 178
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнженерные - Конвертирующие - Научные
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Отзывы о программе handyCalc

Дмитрий про handyCalc 0.54 для Android [07-05-2013]

Спасибо автору. Калькулятор хороший, хоть я его только что скачал, но уже нашел много чего интересного))
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Андрей про handyCalc 0.53 для Android [10-09-2012]

есть уравнение:

(корень из (x-1))(x-5)=x-5

находит только один корень x=2 хотя настоящий ответ x=2; x=5
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KevinPeterHall про handyCalc 0.53 для Android [04-07-2012]

Один минус этой программы - она на английском...
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Нодир про handyCalc 0.40 для Android [02-04-2010]

Супер! Рекомендую!
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