handyCalc — мощнейший калькулятор для Android. Поддерживает использование различных функций, умеет решать уравнения и даже строит графики. При этом пользоваться калькулятором очень просто. Достачно просто писать выражение, как на бумаге и handyCalc сам все решит. Можно даже написать выражение "Oct.20 - today" и handyCalc посчитает сколько дней осталось до 20 октября.

В качестве бонуса handyCalc предлагает курс валют, обновляемый через интернет, а также конвертор всевозможных величин: объема, веса, температуры, площади, давления, мощности и т.д.