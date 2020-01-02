Лучший конвертер для Android

Лучший конвертер 10.3.1 для Android

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Описание Лучший конвертер 10.3.1 для AndroidОписание   Скачать Лучший конвертер 10.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,71 Мб) Скриншоты Лучший конвертер 10.3.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Лучший конвертер 10.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лучший конвертер 10.3.1 для AndroidОтзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Лучший конвертер - конвертер величин для Android, с помощью которого можно легко преобразовать любую из доступных 400 величин, в том числе конвертер часовых поясов и валют с ручным редактированием курса. Присутствует возможность создания собственных конвертеров, функция ручной сортировки величин и пр. В настройках можно изменять размер кнопок, шрифта и внешний вид.

Лучший конвертер
Лучший конвертер
Лучший конвертер
Лучший конвертер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 922
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонвертирование - Конвертирующие
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Отзывы о программе Лучший конвертер

Ara про Лучший конвертер 7.8FIX для Android [12-03-2015]

Конвертер хорош. Спасибо. Только вот не нашел того, что в описании есть, ручного редактирования курса валют, именно этой функции искал в конвертерах. Онлайн курсы особо не нужны. Андроид 2.2, Zte Blade.
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Самсунг в ответ Ara про Лучший конвертер 8.02 для Android [12-07-2015]

У меня та же беда, ребутнула телефон а теперь не могу найти тот конвертер, картинки от которого здесь размещены..Мне кажется это не он..Там валюту можно было редактировать, очень удобно!
2 | 2 | Ответить

caHek2x про Лучший конвертер 7.7 для Android [31-12-2013]

будьте добры обновите скриншоты ... они от старой версии ...
2 | 2 | Ответить

Oleg про Лучший конвертер 7.0 для Android [22-11-2013]

Хороший конвертер. Валюта пищевые продукты- нормально. А вот одежда-обувь, есть ошибки и совсем мало инфо, на сайтах интернет магазинов лучше.
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