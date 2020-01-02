Лучший конвертер

Tiny Scanner 1.2.6 для Android

Tiny Scanner – после установки этого небольшого приложения, ваше устройство станет портативным сканером. Документы, квитанции, фотографии – все это можно сканировать

My Business Cards Lite 1.2.1.3 для Android

My Business Cards Lite - утилита для создания двумерного QR-кода с вашими бизнес-данными. Теперь не нужно печатать и раздавать свои визитки. Просто дайте

Currency Exchange Rates 1.0 для Android

Currency Exchange Rates - конвертер валют, поддерживающий 44 валюты мира. Среди них есть американский доллар, евро, российский рубль, швейцарский фрнк и другие