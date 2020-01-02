Лучший конвертер

Tiny Scanner 1.2.6 для Android
Tiny Scanner – после установки этого небольшого приложения, ваше устройство станет портативным сканером. Документы, квитанции, фотографии – все это можно сканировать
My Business Cards Lite 1.2.1.3 для Android
My Business Cards Lite - утилита для создания двумерного QR-кода с вашими бизнес-данными. Теперь не нужно печатать и раздавать свои визитки. Просто дайте
Currency Exchange Rates 1.0 для Android
Currency Exchange Rates - конвертер валют, поддерживающий 44 валюты мира. Среди них есть американский доллар, евро, российский рубль, швейцарский фрнк и другие
Import Contacts 0.0.4 для Android
Import Contacts - утилита для Android-коммуникаторов, позволяющая быстро и легко импортировать данные из файла в формате vCard в записную книгу контактов
Web to PDF 2.0 для Android
Web to PDF - конвертирует текущую веб-страницу в формат PDF и сохраняет на Android-смартфон. Используется как плагин для браузера Dolphin Browser HD
Курсы валют 2.4.20 для Android
Курсы валют – в онлайн-режиме следите за колебаниями курсов валют и проводите конвертацию между несколькими валютами одновременно. Удобные графики, наличие