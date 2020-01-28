Курсы валют

Сбербанк Онлайн 10.6.0 для Android
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка
Приват24 5.26.03 для Android
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте
Skrill 3.13.1 для Android
Мобильный сервис быстрых и безопасных онлайн-платежей, который позволяет отправлять/получать деньги в 40 валютах в 180 странах, пополнять счета с помощью карт или
Monobank 1.22.5 для Android
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а
Яндекс.Деньги 4.14.0 для Android
Яндекс.Деньги – приложение позволяет оплачивать товары и услуги с помощью кошелька Яндекс или банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro. Перечень услуг включает
Money Lover 3.8.7 для Android
Красивое и простое в использовании Android-приложение, которое будет необходимо, в первую очередь, тем пользователям, у которых есть цель для достижения финансового