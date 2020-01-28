Курсы валют для Android

Курсы валют 2.6.6 для Android

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Описание Курсы валют 2.6.6 для AndroidОписание   Скачать Курсы валют 2.6.6 для AndroidСКАЧАТЬ (8,87 Мб) Скриншоты Курсы валют 2.6.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Курсы валют 2.6.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Курсы валют 2.6.6 для AndroidОтзывы (1)  
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Курсы валют - бесплатный и удобный в использовании конвертер валют для портативных устройств на платформе Android. Поддерживаются практически все мировые валюты, а также присутствует интегрированный калькулятор. Для каждой валюты можно просмотреть динамику изменения курса в графическом виде, прочитать статью в Википедии, зафиксировать текущий курс и т.д.

Расширенный поиск позволяет искать по стране, коду, названию или символу валюты. Внешний вид приложений можно изменить, выбрав одну из двух тем: светлую или темную. 

Что нового в Курсы валют 2.6.6 для Android?
  • Незначительные исправления ошибок и улучшения макета
  • Добавлена настраиваемая нижняя панель навигации
Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Турецкий
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 085
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет - Конвертирование - Конвертирующие
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Отзывы о программе Курсы валют

Alex про Курсы валют 1.7.2 для Android [24-09-2013]

Не качайте это гавно, есть гораздо лучше
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actonica.exchangerates&hl=ru
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