All Currency Converter - инструмент для конвертации валют, предлагающий также списки обмена, тенденции, графики и курсы. Доступно более чем 168 валют плюс ряд криптовалют.

All Currency Converter обещает стать вашим незаменимым приложением, когда дело доходит до конвертации сумм из одной валюты в другую. В приложении имеется огромный список валют на выбор. В список также включены цифровые монеты.

Пользовательский интерфейс больше похож на калькулятор с блокнотом в центре для расчетов и выбором валюты в верхней части. В программе предусмотрено окно конвертера двух валют, а также окно мультивалютного конвертера.

Когда дело доходит до того, какие валюты вы можете использовать, список включает, EUR, USD, BTK, GPB, CHF и HUF и пр.

Из главного меню приложения пользователи могут открыть раздел "Конвертер валют", открыть "Валютные тренды и графики", "Список обменных курсов", окно "Валютный симулятор" и "Корректировка обменного курса", а также получить доступ к другим сервисам, таким как "Мировые часы", "Калькулятор чаевых" или "Профиль валют".

Большинство из них не требуют пояснений, если судить по их названию. Список курсов обмена отображает курс нескольких валют по отношению к базовой валюте, а тренды и графики показывают тенденции на рынке. В окне "Корректировка обменного курса" можно изменить конвертацию с помощью процентной ставки, например, для расчета процентов.

Окно настроек приложения позволяет включить обменный курс для строки состояния, выбрать тему калькулятора, выбрать используемый валютный сервер, настроить количество знаков после запятой или включить режим округления, а также другие параметры.