GPS status для Android
|Оценка:
|4.10/5 голосов - 28
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.307 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MobiWIA - EclipSim
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 48 089 | Статистика
|Размер:
|5,15 Мб
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GPS status — небольшая утилита, отображающая информацию от GPS-приемника. На дисплее показываются географические координаты, высота над уровнем моря, текущая скорость перемещения и некоторые другие показатели. В настройках можно выставить единицы измерения, цветовую схему, формат географических координат. Приложение также показывает географический и магнитный северный полюс.
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Отзывы о программе GPS status
Сергей про GPS status 3.7 для Android [22-04-2011]
Я б вам посоветовал попробовать IGO Поставил на LG GT540 optimus там есть всё !!! полноценный навигатор.
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Евгений про GPS status 3.0.3 для Android [20-07-2010]
Прога понравилась. Как раз то что я искал. Люблю собирать грибы, но несколько раз блудил по лесу. Думаю, что теперь мне не придется по нескольку часов искать "своих".
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Алексей про GPS status 3.0.3 для Android [07-02-2010]
Чувствую, что программа весьма недурственна, особенно для рыбаков, грибников. Можно забить точку в центре большого озера, например, и с помощью данной проги туду вернуться, Однако! Англоязычный интерфейс и отсутствие где бы то ни было нормального описания функционирования программы огорчает. Ну как научиться ей пользоваться???
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