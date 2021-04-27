GPS status для Android

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Оценка: 4.10/5 голосов - 28
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.307 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 48 089 | Статистика
Размер:5,15 Мб
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GPS status — небольшая утилита, отображающая информацию от GPS-приемника. На дисплее показываются географические координаты, высота над уровнем моря, текущая скорость перемещения и некоторые другие показатели. В настройках можно выставить единицы измерения, цветовую схему, формат географических координат. Приложение также показывает географический и магнитный северный полюс.

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Отзывы о программе GPS status

Дмитрий про GPS status 4.1 для Android [22-03-2013]

Учи английский
4 | 7 | Ответить

Сергей про GPS status 3.7 для Android [22-04-2011]

Я б вам посоветовал попробовать IGO Поставил на LG GT540 optimus там есть всё !!! полноценный навигатор.
4 | 5 | Ответить

Евгений про GPS status 3.0.3 для Android [20-07-2010]

Прога понравилась. Как раз то что я искал. Люблю собирать грибы, но несколько раз блудил по лесу. Думаю, что теперь мне не придется по нескольку часов искать "своих".
2 | 3 | Ответить

Алексей про GPS status 3.0.3 для Android [07-02-2010]

Чувствую, что программа весьма недурственна, особенно для рыбаков, грибников. Можно забить точку в центре большого озера, например, и с помощью данной проги туду вернуться, Однако! Англоязычный интерфейс и отсутствие где бы то ни было нормального описания функционирования программы огорчает. Ну как научиться ей пользоваться???
2 | 21 | Ответить

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