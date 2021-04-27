Отзывы о программе GPS status

Дмитрий Учи английский

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Сергей Я б вам посоветовал попробовать IGO Поставил на LG GT540 optimus там есть всё !!! полноценный навигатор.

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Евгений Прога понравилась. Как раз то что я искал. Люблю собирать грибы, но несколько раз блудил по лесу. Думаю, что теперь мне не придется по нескольку часов искать "своих".

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