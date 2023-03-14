GPS Test для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):9 / 9 | Статистика
Размер:2,77 Мб
GPS Test скриншот № 1
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GPS Test скриншот № 4

GPS Test - приложение, которое позволяет проверять прием GPS в вашем районе и обновлять данные AGPS для более быстрого исправления ошибок, одновременно имея возможность просматривать другие данные GPS и датчиков. Приложение действует как универсальный инструмент для просмотра: высоты, точного всемирного координированного времени, направления по компасу, фазы луны и светового дня. Поддерживает спутники GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, SBAS, BEIDOU и QZSS. Имеются различные цветовые схемы, которые можно менять по своему вкусу, включая ночной режим.

Особенности GPS Test:

  • Простая навигация.
  • Гистограмма сигнала GPS (SNR), показывающая мощность сигнала для каждого спутника, а также точность и состояние сети GNSS.
  • Расположение спутников на небе (вид на небо), показанное на вращающемся компасе.
  • Текущее местоположение, отображаемое в виде текста и на карте мира. Также отображается текущее положение солнца и кривая перехода день / ночь.
  • Обмен местоположением (электронная почта, SMS, Twitter и т.д.).
  • Компас.
  • Текущая скорость, направление и высота.
  • Текущее время, считываемое с GPS, и местное время в вашем текущем часовом поясе, а также время восхода и захода солнца в вашем местоположении.
  • Координатные сетки OSGB, UTM, MGRS, USNG, CH1903, Maidenhead.
  • Даты, поддерживаемые тестом GPS: WGS84, NAD83, NAD27, ED50, AGD66, AGD84, SAD69 и другие.
  • 7-сегментный светодиодный шрифт.
  • Режим HUD.
  • И многое другое...
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