GPS Test для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chartcross Limited
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 9 | Статистика
|Размер:
|2,77 Мб
GPS Test - приложение, которое позволяет проверять прием GPS в вашем районе и обновлять данные AGPS для более быстрого исправления ошибок, одновременно имея возможность просматривать другие данные GPS и датчиков. Приложение действует как универсальный инструмент для просмотра: высоты, точного всемирного координированного времени, направления по компасу, фазы луны и светового дня. Поддерживает спутники GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, SBAS, BEIDOU и QZSS. Имеются различные цветовые схемы, которые можно менять по своему вкусу, включая ночной режим.
Особенности GPS Test:
- Простая навигация.
- Гистограмма сигнала GPS (SNR), показывающая мощность сигнала для каждого спутника, а также точность и состояние сети GNSS.
- Расположение спутников на небе (вид на небо), показанное на вращающемся компасе.
- Текущее местоположение, отображаемое в виде текста и на карте мира. Также отображается текущее положение солнца и кривая перехода день / ночь.
- Обмен местоположением (электронная почта, SMS, Twitter и т.д.).
- Компас.
- Текущая скорость, направление и высота.
- Текущее время, считываемое с GPS, и местное время в вашем текущем часовом поясе, а также время восхода и захода солнца в вашем местоположении.
- Координатные сетки OSGB, UTM, MGRS, USNG, CH1903, Maidenhead.
- Даты, поддерживаемые тестом GPS: WGS84, NAD83, NAD27, ED50, AGD66, AGD84, SAD69 и другие.
- 7-сегментный светодиодный шрифт.
- Режим HUD.
- И многое другое...
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Admin
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