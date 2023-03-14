GPS Test - приложение, которое позволяет проверять прием GPS в вашем районе и обновлять данные AGPS для более быстрого исправления ошибок, одновременно имея возможность просматривать другие данные GPS и датчиков. Приложение действует как универсальный инструмент для просмотра: высоты, точного всемирного координированного времени, направления по компасу, фазы луны и светового дня. Поддерживает спутники GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, SBAS, BEIDOU и QZSS. Имеются различные цветовые схемы, которые можно менять по своему вкусу, включая ночной режим.

Особенности GPS Test: